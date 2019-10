La Fira Embarrats de Sant Joan suma la complicitat de comerç i restauradors locals

El comerç al carrer i l'ampliació de l'espai gastronòmic són dues de les novetats que tindrà enguany la Fira Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, que viurà els actes centrals el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre. Noves escenes i un attrezzo renovat traslladaran els visitants al Sant Joan del 1920, durant la irrupció de la indústria tèxtil al municipi amb les fàbriques Burés, Borràs i Gallifa.

El municipi va presentar ahir al matí, davant del canal i les fàbriques del poble, una nova edició de la fira que retorna per uns dies el municipi al seu passat industrial. La festa, que recrea el món del tèxtil i la vida a la llera del riu Cardener a principi del segle XX, arriba aquest any carregada de novetats, entre les quals destaca la major implicació del comerç i els restauradors del municipi.

Durant els dos dies de fira una desena d'establiments portaran els seus productes al carrer Major. Segons el coordinador d'Embar-rats, Miquel Riera, «entenem que la fira no deixa de ser una acció comercial i és important que el comerç se la cregui i hi sigui present». Un altre aspecte que enguany es potencia és el de la gastronomia amb l'ampliació de l'espai ubicat a davant de Cal Gallifa, que tindrà la participació d'establiments de restauració de Sant Joan, que hi aportaran les seves tapes. A més, hi haurà demostracions per recuperar receptes tradicionals i un espai infantil on els més menuts «es podran embrutar les mans i fer el seu plat», apunta Riera.

Visites amb carruatge i cine mut

Embarrats incorporarà aquest any altres novetats. Per exemple, uns carruatges amb cavalls permetran fer visites als antics Raval Vell i Raval dels Jueus per donar a conèixer la seva història. Les passejades tindran un preu simbòlic i seran gratuïtes si es fa una compra en algun dels comerços locals que hi haurà al carrer Major. També es recuperarà el cinema mut amb la projecció de pel·lícules originals del santjoanenc Miquel Fornells.

Les tradicionals visites a les fàbriques tindran noves escenes i nous guions. No hi faltaran les accions teatralitzades de les bugaderes, els pagesos que arriben a Sant Joan, les mestresses i les mi-nyones, l'escola, les cosidores i les famílies que van al mercat. Hi haurà també els treballadors del canal, els amos de les fàbriques, que arribaran al poble amb els seus flamants cotxes clàssics, i la consagració de l'església i la processó.

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, destacava ahir durant la presentació de la fira que «és important saber què feien els nostres avantpassats per saber d'on venim i cap on anem». En el mateix sentit, Miquel Riera afirmava que la festa «vol ser el record de totes aquelles persones que van ser al poble abans que nosaltres i que gràcies a elles ara Sant Joan és el que és i nosaltres som el que som».

La fira, que implica més de 150 persones de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torroella i de la resta de la comarca, preveu estrenar oficialment l'Auca d'Em-barrats, que no es va poder presentar l'any passat a causa del mal temps.

Una setmana d'activitats

La setmana prèvia a la fira ja estarà farcida d'activitats com les que es fan a les escoles per divulgar el passat industrial amb visites a les fàbriques, la representació de l'auca d'Embarrats i jocs del 1920. L'hora del conte, una xerrada a la fàbrica Burés i el ball de pagès són altres actes que hi ha programats els dies previs de la fira. A més, des d'avui, a la biblioteca, ja es pot visitar una exposició de fotografies de masos i cases antigues del sector nord del poble.