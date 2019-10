L'oposició s'absté i permet al govern en minoria de Sant Fruitós l'aprovació del cartipàs

Gairebé quatre mesos després de la constitució dels nous ajuntaments, Sant Fruitós de Bages ha aconseguit aprovar un cartipàs que ha portat cua, i que fins ara havia mantingut els 13 regidors del consistori sense cobrar.

Han calgut tres plens i un de suspès entremig perquè prosperés, però finalment el govern en minoria de Gent fent Poble (amb 6 regidors) ha pogut salvar el coll i tancar un serial que s'eternitzava. O com a mínim això sembla, perquè si bé es partia d'una proposta formulada per ERC, que és el principal grup de l'oposició amb 3 regidors, ahir no va tenir l'aval ni dels mateixos republicans. Van remarcar la necessitat de no impedir novament l'aprovació del cartipàs, però es van abstenir, com els 2 del PSC i els 2 de Junts per Sant Fruitós. Un resultat que no va acabar de satisfer GfP.

La base del que s'aprovava ahir era un preacord entre ERC i GfP que es va signar dijous, just l'endemà del ple en què s'havia d'haver aprovat el cartipàs en el seu tercer intent però que finalment es va suspendre per discrepàncies entre els grups pel que fa a la seva convocatòria. Un cop avalat pels dos grups, la proposta dels republicans es va traslladar a les altres dues formacions i es va debatre en una junta de portaveus prèvia al ple d'ahir, en què es va donar compte de l'acord i es va incorporar en el cartipàs.

El document acosta posicions respecte del que s'havia discutit el 24 de juliol passat, en el segon intent d'aprovació del cartipàs que no va aconseguir tirar endavant. El principal escull era la demanda de més transparència i participació per part de l'oposició en les decisions del govern. Qüestions que bàsicament s'han salvat amb la garantia que tots els projectes que superin el 2,5 % del pressupost municipal (250.000 euros) es consensuaran amb tots els grups, i amb la possibilitat que l'oposició també pugui participar en comissions i grups de treball que en principi només estaven obertes a l'equip de govern. Pel que fa als salaris, l'oposició va apuntar ahir que havia estat una qüestió més secundària. L'equip de govern sumarà un cost global de 180.000 euros (el mateix que en l'anterior mandat, si bé ara s'ha perdut un regidor), mentre que es congelen les retribucions per assistència als òrgans de govern. EL PSC havia demanat també una congelació del total del sou que sumarà l'equip de govern.

Malgrat l'aprovació del cartipàs, la sessió es va desenvolupar enmig del clima tens que hi ha hagut des que ha començat el mandat, amb retrets entre govern i oposició, especialment per part de JxSF.

Tot i la seva abstenció, l'oposició va coincidir a valorar la necessitat d'un acord que permetés desbloquejar el cartipàs després de gairebé quatre mesos, però no va perdre l'ocasió per recordar a GfP que està en minoria i que li premiarà allò que trobi que fa bé, però li castigarà el que consideri que fa malament.