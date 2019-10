Santpedor votarà el 24 de novembre sobre la continuïtat de les vaquetes

L'Ajuntament de Santpedor ha fixat per al diumenge 24 de novembre el procés participatiu amb caràcter de consulta per decidir si es manté o no la tradició de les vaquetes per festa major. Així ho han anunciat representants municipals aquest dimecres, uns dies després que el mateix ajuntament ja va fer pública la intenció de deixar la decisió a mans dels veïns.

Les votacions es concentraran totes aquell mateix diumenge en tres urnes que s'habilitaran a la Sala 1 d'Octubre de la bibliotca, entre les 9 del matí i les 8 del vespre, i es demanarà, amb una única pregunta, si Santpedor ha de mantenir la celebració de les vaquetes. Es podrà respondre sí o no o deixar les caselles sense marcar i, per tant, votar en blanc. Podran participar en la consulta totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys que constin al padró tancat en data 5 de stembre del 2019, coincidint amb el moment en què es va anunciar la intenció d'obrir un procés participatiu al respecte. Els resultats es donaran a conèixer el mateix dia 24 poc després que s'hagin tancat les votacions.

Serà un procés participatiu de caràcter no vinculant, però tot i això el govern municipal pren el compromís "d'acceptar el resultat de la consulta en el marc de la normativa vigent". En cas que el resultat fos un no a la continuïtat de les vaquetes, ja no se celebrarien en la festa major de l'any que ve.

L'Ajuntament es mantindrà neutral en tot aquest procés, si bé hi haurà un període de campanya que començarà l'11 de novembre, just l'endemà de les eleccions al Congrés dels Diputats.

Les organitzacions interessades, socials o professionals amb entitat jurídica i registrades al Registre d'Entitats de Santpedor, podran promoure activitats de campanya durant el període establert i usar els espais públics reservats per a la consulta, prèvia petició per instància a l'Ajuntament.