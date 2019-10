El sindicat de Correus alerta que el servei de Sant Vicenç de Castellet ha empitjorat

El Sindicat Independent de Professionals de Correus i Telègrafs (SiPcte), que fa un mes va denunciar la situació «límit» del servei de Sant Vicenç de Castellet perquè l'empresa no havia substituït el personal de vacances ni la baixa d'un treballador, assegura que ara la situació «ha empitjorat». A banda de no resoldre's aquesta problemàtica, ara s'hi ha afegit una vacant sense cobrir, des de fa 9 dies, al Pont de Vilomara, que depèn de la mateixa oficina.

Això ha agreujat la situació i, segons apunten des del sindicat, ja hi ha acumulats a les dependències de Sant Vicenç 18.000 objectes pendents de repartir i unes 5.000 notificacions administratives per sortir, que afecten els pobles de Sant Vicenç, el Pont, Castellgalí, Castellbell, Marganell i Rellinars.

Segons la delegada del SiPcte, Nadia Abejón, els treballadors «estan al límit» i alerta que si no es fan noves contractacions la situació s'agreujarà molt més tenint en compte que el mes vinent hi ha eleccions i properament s'hauran de repartir les cartes del cens i la propaganda electoral «que té prioritat davant el correu ordinari». Això, sumat a la campanya de Nadal, apunta, col·lapsarà encara més l'oficina que, a hores d'ara, és plena de caixes amb cartes acumulades pendents de repartir.

A banda dels quatre treballadors destinats a repartir el correu a Sant Vicenç (un dels quals està de baixa des de l'abril i un altre té una reducció de la jornada), aquesta oficina acull també els quatre treballadors rurals que s'encarreguen del repartiment de correu a Castellgalí i el Pont de Vilomara, dos a cada localitat. En el cas del Pont, des de fa 9 dies, hi ha una vacant sense cobrir, ja que al treballador eventual se li va acabar el contracte a final de mes i no el van renovar ni han contractat a ningú més. Per això, s'ha enviat un treballador de Castellgalí per atendre l'oficina que hi ha al Pont i, de rebot, el repartiment en aquest municipi també se'n ressenteix.