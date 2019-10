El Govern encara té pendent de lligar el finançament del nou col·lector de salmorres

El nou col·lector de salmorres és una de les peces clau per a la transició que ha de fer la mineria del Bages, ja que necessita d'una capacitat més gran de la futura canonada per poder evacuar la màxima quantitat possible de sal-morra cap al mar per posar a treballar a ple rendiment algunes de les activitats que ICL té projectades o fins i tot ja en marxa, com la nova planta de purificació de sal de Sallent, inaugurada el maig de l'any passat. Actualment, però, i tot i que ja s'ha fet l'expropiació de terrenys d'una bona part de la instal.lació, la Generalitat encara no pot concretar un calendari d'execució perquè a hores d'ara, segons han concretat a aquest diari fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'està pendent de garantir el finançament i l'amortització de l'obra, i de determinar l'òrgan executor.

La darrera data que s'havia donat, el 2018, era que la canonada pogués entrar en fucionament al llarg del 2022. Tot i que és una data que sona relativament llunyana, s'ha de tenir present que es tracta d'un projecte previst amb un termini d'execució llarg per la seva extensió territorial (més de dos anys), i que ara mateix no se'n pot ni tan sols concretar l'inici aproximat.

El nou col.lector s'iniciarà pel tram que va de Castellgalí fins a la depuradora d'Abrera, d'uns 30 quilòmetres. El termini d'execució previst és de 30 mesos. El primer tram tindrà un cost de prop de 46 milions d'euros. Per al total de la infraestructura, serà una mica superior als 100 milions d'euros. La previsió inicial era que les obres es licitessin pel sistema convencional i que el 90% de la inversió seria a càrrec dels usuaris que han d'evacuar salmorres a través d'aquest col·lector, mentre que el 10% restant l'assumiria la Generalitat.

No només la mina l'utilitza

Originalment, el col·lector de salmorres de la conca del riu Llobregat tenia com a objectiu interceptar els abocaments d'aigua salina que les mines de potassa de Cardona, Súria i Sallent realitzaven al riu amb el propòsit de conduir-los fins al mar per tal de reduir les concentracions salines de l'aigua del riu Llobregat.

Amb posterioritat, aquest col·lector va passar també va recollir l'any 2000 els residus salins de l'empresa Solvay a Martorell i nous residus salins industrials de la part baixa de la conca del Llobregat, així com també el rebuig dels tractaments avançats a les plantes de potabilització d'Abrera (electrodiàlisi) i de Sant Joan Despí (osmosi inversa).

Els usuaris actuals del col·lector de salmorres són Salinera Cardona, Iberpotash a Súria, Sallent, i Balsareny; la potabilitzadora del Llobregat d'ATLL (planta d'electrodiàlisi reversible, a Abrera); les empreses Solvin i Ecocat (Martorell); el Club de Golf Prat, vinculat a la depuradora de Terrassa-Les Fonts (Terrassa); la potabilitzadora de Sant Joan Despí; i la depuradora del Prat de Llobregat.

La construcció total d'aquesta nova infraestructura suposarà l'expropiació o ocupació temporal d'un total de 995 ?nques distribuïdes entre 21 municipis, 17 dels quals són del Bages. El que té més ?nques afectades és Sallent (202), seguit de Sant Fruitós (97), Manresa (96) i Súria (84). Segons el projecte, la futura canonada, dimensionada amb cabals superiors a l'actual, serà la que s'utilitzarà cada dia per a l'evacuació de la salmorra ?ns al mar, mentre que la que ara hi ha en servei (que ja suma tres dècades de vida) es preveu mantenir-la en reserva per a possibles emergències.