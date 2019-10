L'abstenció d'ERC en el ple del cartipàs «sorprèn» el govern de Sant Fruitós

El govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) es mostrava ahir sorprès per l'abstenció d'ERC en el ple de dimarts on finalment es va aprovar el cartipàs, després que la setmana passada les dues formacions signessin un preacord per tal de desencallar-lo. L'abstenció dels republicans ha deixat «una mica sorprès» l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, que ahir assegurava que, tot i que «no s'ha trencat res», sí que el partit farà una reflexió «amb serenitat» sobre el significat de l'abstenció dels republicans.

Batanés es va mostrar «satisfet» per l'aprovació del cartipàs, amb la qual cosa GfP ja es pot posar a treballar amb el ritme habitual «amb fermesa, rapidesa i determinació, però tenint en compte que estem en minoria i hi ha 3 grups a l'oposició» (ERC, Junts per Sant Fruiós i PSC). Tot i així, creu que és necessària una reflexió a nivell de partit sobre l'abstenció d'ERC de cara a relacions futures, perquè «quan tu amb algú acordes un text d'un document esperes que allò es voti a favor». Segons l'alcalde, «és un situació estranya que donis valor a un document i després t'abstinguis». Això, però, no vol dir que «haguem estripat el document, ara ha quedat en una incubadora». Batanés assegura que no volen prendre una decisió «en calent» i aquest aspecte es debatrà en una reunió del partit a final de mes.

L'alcalde també posa en relleu que amb l'abstenció d'ERC el cartipàs no es va poder aprovar en la seva totalitat perquè el punt que fa referència a les delegacions del ple requereix que s'aprovi per majoria absoluta, per tant amb un mínim de 7 vots a favor (i es va aprovar per majoria simple, amb els 6 vots favorables de l'equip de govern i les 7 abstencions dels grups de l'oposició). Per aquest motiu, segons l'alcalde, quedaran vigents les delegacions que hi havia en l'anterior cartipàs.

Per la seva banda, en un comunicat, ERC assegura que «GfP va demanar-nos una abstenció en la votació del cartipàs, i per això ERC va negociar un document d'acords, a canvi d'abstenir-se al ple del cartipàs i així poder desencallar la situació anòmala de portar més de cent dies sense cartipàs».



Quatre mesos sense cartipàs

Després de quatre mesos de la constitució de l'Ajuntament de Sant Fruitós, i amb els 13 regidors del consistori sense cobrar, finalment aquest dimarts es va poder desencallar el cartipàs. Per aconseguir-ho han calgut tres plens i un de suspès entremig perquè la proposta properés. Finalment, es va desencallar gràcies a un preacord entre GfP i ERC, a l'oposició, que tot i l'entesa també ha acabat portant cua.