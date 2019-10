El monestir de Montserrat tindrà un nou aparcament sota la passera d'accés

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquest divendres el pla que permetrà habilitar un aparcament d'unes 88 places sota la passera de la carretera d'accés al monestir de Montserrat.

Actualment, l'accés viari al conjunt monàstic s'efectua per la BP-1121 que, en el seu últim tram, és una passera elevada que salva un desnivell de 10 metres.

El projecte, impulsat per l'abadia, preveu aprofitar el subsòl d'aquest darrer tram, ara ocupat només per l'estructura de suport de la passera, per habilitar-hi un aparcament de dues plantes. La construcció de l'aparcament al subsòl permetrà millorar l'actual estructura de la passera i minimitzar-ne l'impacte visual.

La planta -1 tindrà una superfície de 1.903 m2 i la planta -2, de 1.818 m2. Tot i que el número definitiu de places d'aparcament es concretarà en el projecte de construcció, es preveuen al voltant de 77 per a turismes i 11 per a motocicletes, a més de 36 aparcabicicletes. La gran part d'aquestes places seran per a ús del personal del monestir, alliberant així espai per als visitants en l'aparcament existent.

L'obra es completarà amb els accessos verticals per a vianants (escales, ascensors i rampes) i per a vehicles. Concretament, l'accés rodat s'efectuarà mitjançant una rampa situada a la rotonda que separa l'accés públic al recinte del restringit.