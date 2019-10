Navàs acomiada a les germanes Carmelites després de 94 anys al poble

94 anys després de la seva arribada al municipi, Navàs acomiadarà aquest dissabte a les germanes Carmelites Missioneres. Aquest estiu van marxar les quatre darreres monges de la comunitat i ara el poble els vol agrair el prop d'un segle de servei, des que el 1925 van fundar el Casal Benèfic Sant Josep, que posteriorment esdevindria el Col·legi Sant Josep del qual van tenir la titularitat fins al 2004. Per homenatjar la congregació, el centre ha organitzat un acte commemoratiu que reunirà nombroses representants de la comunitat religiosa.

En motiu de l'homenatge que es fa aquest dissabte a les germanes Carmelites Missioneres s'ha editat una publicació on es recull la història de la comunitat a Navàs, des de la seva arribada al poble el 1925 i fins a la seva marxa el mes de juliol passat, i que ha recollit l'historiador local Josep Maria Badia Masgrau. El llibret, que es donarà a tots els assistents a l'acte, recull diferents textos i té com a portada un dibuix de l'il·lustrador navassenc i exalumne de l'escola Sant Josep Valentí Gubianas.

Emma Giral, Noemí Giral, Carme Salvador, Àngela Vidal i Angelina Mesalles han estat les darreres monges que han viscut al convent, que va tancar aquest estiu. Han estat les últimes representants d'una congregació que va arribar al poble el 19 de març del 1925, quan es va inaugurar el Casal Benèfic Sant Josep, fruit de la iniciativa d'un grup de navassencs de portar al poble una comunitat religiosa que tingués cura dels malalts i es pogués dedicar a l'ensenyament dels infants de 3 a 6 anys.

Tot i que inicialment el Col·legi Sant Josep es va fundar amb la finalitat de cobrir només l'etapa del parvulari, aviat es va estendre a la primària, primer només amb nenes de 6 a 12 anys, i es va haver d'ampliar el centre. El 1927 es va inaugurar un nou edifici, el que actualment acull la llar d'infants.

El parèntesi de la guerra civil

La guerra civil va suposar un trencament en la tasca de les germanes que van haver de tancar el col·legi i buscar refugi a fora. Un cop retornades van reobrir el centre gràcies als esforços de la Parròquia i la població navassenca i van poder continuar impartint el parvulari i la primària. Els anys 60 la congregació va construir un nou edifici i va ampliar l'oferta d'ensenyaments i als 70, amb la implantació de l'EGB, van augmentar els cursos i l'alumnat. També van disminuint les germanes que fan de mestres i el col·legi va incorporant mestres seglars fins que l'any 2000 les germanes van deixar la direcció del centre en mans de les mestres i el 2004 el Col·legi Sant Josep es va integrar a la Fundació Escola Diocesana de Navàs a qui la congregació va traspassar la titularitat.

Més enllà de la tasca educativa i benèfica la relació amb el poble en aquests anys ha estat intensa i han acollit, entre altres, les Festes de l'Arbre i l'Esport, un equip femení de bàsquet o cursets de ballar sardanes. De mica en mica les germanes van anar reduint la seva presència fins que el juliol passat, 94 anys i 4 mesos després de la seva arribada a Navàs, les Carmelites van marxar del poble deixant el Col·legi Sant Josep com a llegat.

Una nombrosa representació de la comunitat assistirà a l'homenatge

El Col·legi Sant Josep de Navàs, amb la col·laboració de la Parròquia i de l'Ajuntament, acomiadarà aquest dissabte amb un homenatge a les germanes Carmelites Missioneres, que aquest estiu han marxat del centre, on ja no feien tasques educatives, per servir altres comunitats.

El reconeixement començarà a les 11 del matí amb un missa a l'església de la Sagrada Família, que estarà presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, i que oficiarà mossèn Antoni Quesada, rector de Navàs on s'agrairà a les Carmelites la tasca de servei al poble durant els 94 anys que hi han estat presents.

Tot seguit, a 2/4 d'una del migdia, la festa es traslladarà al Col·legi Sant Josep on s'inauguraà l'exposició fotogràfica «Vides al servei del poble», on es mostra gràficament el pas de les germanes per la població. Al final, es farà un dinar al restaurant de Gaià que reunirà una norantena de persones entre les quals hi haurà germanes de la comunitat, que seran a Navàs per participar a l'homenatge.