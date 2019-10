Un centenar de persones protagonitzen una seguda davant les portes de Lledoners

Més d'un centenar de persones han protagonitzat la nit de diumenge una seguda davant l'accés principal del centre penitenciari de Lledoners, que ha durat poc més de mitja hora, en protesta per la situació dels presos polítics. Després de l'acte, els presents s'han citat per dilluns, a les 8.30 h, per fer un passadís als advocats dels dirigents independentistes, que a aquesta hora aniran de nou a l'entrada de la presó a fer-los costat davant la possibilitat que dilluns es conegui la sentència del judici sobre el procés català.

Com cada dia, Joan Porras, conegut com a Joan Bonanit, ha acudit al pla de Lledoners a desitjar bona nit als presos, acompanyat de dotzenes de persones. En acabar, s'ha fet una crida entre els assistents per anar a seure al davant de la porta principal del centre, una convocatòria a la qual han respòs més d'un centenar dels allí presents.

Després d'exhibir una pancarta de caire reivindicatiu i de cantar cançons com «Què volen aquesta gent?», la trobada -de caire totalment pacífic- s'ha dissolt.