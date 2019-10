L'Agència de Residus estudia si Cal Clarassó de Monistrol encara té runa contaminada

L'Agència de Residus de Catalunya té en marxa una inspecció al solar de l'antic complex fabril de Cal Clarassó, a Monistrol de Calders, per estudiar si la neteja de la runa que es va fer després de l'enderroc de les edificacions entre el 2015 i el 2016 va ser correcta i es va completar, o si, al contrari, encara hi ha restes sepultades de material contaminant.

El cas no s'ha arribat a tancar mai, i l'Ajuntament de Monistrol manté la sospita que l'empresa mai no va retirar tota la runa que se li demanava que tragués. De fet, i després d'alguns requeriments per incompliment a l'empresa i als propietaris (l'Institut Català de Finances, el BBVA i la Sareb), la qüestió es va portar a la via judicial i encara està pendent de resoldre's als tribunals. Tanmateix, el procés està momentàniament paralitzat en espera de veure què hi diu l'Agència de Residus de Catalu-nya, que ja fa uns mesos que està treballant sobre el terreny, amb analítiques i mostrejos, per determinar exactament què hi ha. L'Ajuntament sosté que en el seu dia no va rebre prou garanties per part de l'empresa que allà s'hagués actuat correctament, i per això el cas es va portar a judici.

Tot i els canvis de govern que hi ha hagut, aquesta qüestió no convenç cap dels grups polítics que han passat per l'Ajuntament de Monistrol des que es va procedir a l'enderroc de l'antiga colònia.



L'empresa «va tirar pel dret»

L'Ajuntament sosté que l'empresa va modificar de forma unilateral el projecte que havia aprovat el consistori, i hauria tirat pel dret amb un de nou sense l'aval municipal. El projecte inicial preveia la selecció i recollida de tots els residus, no només el fibrociment, la seva portada a planta i la posterior restauració del solar, recorda l'actual alcalde, Ramon Vancells. Tanmateix, diu que amb la modificació del projecte, en principi s'hauria retirat el fibrociment «però van convertir la resta de residus en material reciclat in situ per construir talussos», i a més «ho van fer sense haver consultat els organismes competents», com són l'ACA, Carreteres i la mateixa Agència de Residus. Davant d'això, «no tenim ni l'absoluta certesa ni les garanties que enmig d'aquest triturament de runa no hi hagués també restes de fibrociment», diu Vancells, i per tant, «no sabem si allà hi tenim un abocador que s'acabarà legalitzant perquè és de material reciclat, o si en realitat n'hi tenim un d'incontrolat que s'hauria de retirar».

L'Ajuntament no té constància que l'Agència de Residus de Catalunya hagi fixat cap data per a les conclusions, de manera que esperarà a veure quins són els resultats abans de prendre cap posicionament. En principi, l'informe de la Generalitat hauria de determinar si l'empresa va actuar correctament o no i, per tant, si haurà de complir el projecte previst inicialment per l'Ajuntament i que després hauria modificat. En aquestes circumstàncies, l'Ajuntament també desconeix a hores d'ara què pot acabar passant amb la via judicial.



Una colònia en declivi

Les antigues naus i la colònia de la fàbrica de Cal Clarassó de Monistrol van quedar del tot tancades a partir del 2007, si bé l'activitat fabril ja feia temps que s'havia aturat. Això va fer que el conjunt del complex anés caient en un progressiu deteriorament , accentuat pels robatoris de material i el vandalisme.

Les inclemències meteorològiques es van afegir a l'envelliment i el desgast de les edificacions, i finalment tot el que encara quedava dempeus va ser enderrocat entre final del 2015 i començament del 2016, mitjançant les condicions d'un projecte inicial que incloïa la retirada de tota la runa i la recuperació paisatgística de la zona. Unes actuacions que quatre anys després encara es posen en qüestió.