Moià planteja la construcció d'un pont per millorar l'accés a les Coves del Toll

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Moià l'estudi per a la construcció d'un pont-passarel·la sobre el torrent Mal al Parc prehistòric de les Coves del Toll. La nova infraestructura ha de permetre el pas de vehicles rodats durant les crescudes que es produeixen al torrent, tot complint els condicionants hidràulics i de disseny requerits per l'Agència Catalana de l'Aigua.

El recorregut circular per fer la visita a peu al Parc prehistòric de les Coves del Toll es fa per una pista forestal de terra que travessa el torrent Mal mitjançant un gual a nivell de llera. Una part d'aquest recorregut ha estat habilitada per a la circulació de vehicles de transport de materials per efectuar obres i manteniment i per al pas de vehicles d'emergència, així com per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

L'existència del gual sobre la llera del torrent fa que l'accés dels vehicles i de les persones amb mobilitat reduïda quedi compromès en el cas de la crescuda del torrent i la inundació del gual. La nova infraestructura ha de permetre el pas de vehicles rodats durant les crescudes que es produeixen tot complint els condicionants que demana l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les propostes consisteixen en ponts de diferents tipologies constructives, dissenyats amb l'objectiu de ser el mínim d'invasius a l'entorn i evitar al màxim l'impacte visual sobre el territori.

El cost total de les actuacions previstes en el treball és de 102.947 euros.