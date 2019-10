Els veïns de Sant Salvador escullen adequar un pati intergeneracional

Sant Salvador de Guardiola tirarà endavant una proposta novedosa, com és la d'habilitar el pati que hi ha situat entre l'edifici del Centre de Dia per a la gent gran i la Llar d'Infants, amb l'objectiu que es converteixi en un espai efectiu de trobada i intercanvi intergeneracional. I és que aquesta ha estat finalment la proposta guanyadora de la llista de projectes que el municipi ha sotmès a votació en l'edició d'enguany dels pressupostos participatius. Un procés de participació que ha acabat recollint un total de 242 vots, que representen una participació del 9,07% del cens que hi podia participar.

Els projectes que es van sotmetre a elecció popular van sorgir d'un procés previ de presentació de propostes obert i públic, en el qual qualsevol veí del municipi podia aportar opcions.

Posteriorment es va reunir el Consell de la Vila, òrgan encarregat de gestionar la participació ciutadana, i va definir les quatre que s'ajustaven a les condicions del procediment i que, per tant, es podrien votar. A aquest pressupost participatiu el consistori de Sant Salvador hi ha destinat un total de 20.000 euros.

En concret, a banda de la idea guanyadora (i que ha obtingut un suport ampli) d'habilitar un espai de convivència intergeneracional al pati que hi ha entre la llar d'infants i el centre de dia per a gent gran; també es podia optar per l'arranjament de les diverses fonts que hi ha al municipi; per l'adequació del pàrquing de la piscina municipal, i per l'arranjament de voreres al carrer Sant Salvador i instal·lar una font al costat del parc d'skate.

El període de votacions es va obrir el 23 de setembre passat i el recompte de vots es va fer a la sala de plens en un acte públic. La inversió de 20.000 euros permetrà adequar aquest pati, que actualment té moltes mancances tenint en compte que es tracta d'un espai que comparteix gent gran amb nens molt petits.