El Consell del Bages rebutja la sentència amb una moció amb el suport de quatre grups

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat aquest dimarts en un ple extraordinari una moció que va rebre el suport tant de per l'equip de govern (ERC i JxC) com de dues de les formacions que són a l'oposició (En Comú Guanyem i la CUP) en què en els acords es manifesta «el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista», alhora que reclama «la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre».

També en l'apartat dels acords s'hi expressa, entre altres aspectes, el «compromís amb el dret a l'autodeterminació», i s'hi subratlla el «caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català». El text ha rebut el rebuig dels cinc representants socialistes (no hi era la portaveu, Montserrat Badia, que ha excusat la seva absència, ni tampoc la representant de Ciutadans, Maria Luisa Ramos).

La moció aprovada pel ple del Consell del Bages -ens presidit per la republicana Estefania Torrente, que va formar part de l'equip de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici del procés al Tribunal Suprem- té un text previ contundent, en què s'afirma que després de la sentència «vivim moments molt greus, en què es posa de manifest que l'aparell de l'Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència».

En aquesta línia, es reprova «l'actitud sostinguda de l'Estat espanyol», del que diu que «ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica». Alhora, s'hi subratlla que «Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78».

Ferran Verdejo, que ha intervingut com a portaveu suplent del PSC, ha explicat el vot en contra de la seva formació argumentant que «la moció va en contra de la convivència i la pluralitat, i entorpeix el diàleg que vosaltres pregoneu». Verdejo manifestava que «nosaltres creiem en la separació de poders, i per tant creiem que una institució com el Consell Comarcal no pot desligitimar una decisió judicial». I hi afegia que «la solució vindrà dins el marc democràtic, i sempre amb el diàleg per davant».