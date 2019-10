Descobreixen a Artés quatre immigrants sense papers entre la càrrega d'un tràiler

La Policia Local d'Artés va descobrir ahir a la tarda quatre persones estrangeres sense documents que viatjaven amagades entre la càrrega d'un camió de gran tonatge. El quatre polissons haurien accedit al vehicle en una parada que la nit anterior va fer el vehicle a Itàlia procedent de Bulgària.

Segons van explicar fonts de la Policia Local artesenca a Regió7, el vehicle va ser localitzat al carrer Manresa d'aquesta població bagenca després que des d'un taller mecànic de la zona alertessin de moviments sospitosos en aquest camió, i davant la possibilitat que hi pogués haver algú amagat a l'interior. Els fets van passar, aproximadament, a dos quarts de set de la tarda.

Segons van assenyalar les mateixes fonts policials es tracta de quatre homes, tots majors d'edat, tres dels quals són de nacionalitat pakistanesa i un és originari de Ghana.

Quan el taller va alertar el cos policial, un agent de la Policia Local va aturar el vehicle i juntament amb el camioner van obrir la caixa del camió. La seva sorpresa va ser trobar-hi aquestes quatre persones amagades a l'interior. El vehicle transportava grans bobines de fil i la policia va trobar els quatre immigrants al fons de la caixa, amagats darrere de les mercaderies que transportava.

Segons van explicar fonts del cos policial, el mateix conductor es va mostrar «sorprès i molt enfadat» quan van trobar els immigrants a l'interior de la caixa. Segons van relatar les mateixes fonts, el conductor va explicar a la policia que els quatre immigrants devien haver pujat al camió, procedent de Bulgària, en una parada que va fer a Itàlia durant la nit de dilluns a dimarts, sense que ell se n'adonés.

En trobar els quatre immigrants a l'interior del camió, la Policia Local va requerir la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins al lloc on van trobar aquestes quatre persones. Van ser els mateixos agents del cos policial autonòmic els que es van encarregar de traslladar-los fins a la comissaria de Manresa de la Policia Nacional, que és el cos que té competències en matèria d'estrangeria.

Ahir al vespre, segons va poder saber Regió7, agents del Cos Nacional de Policia estaven completant, a la mateixa comissaria de Manresa, la identificació dels quatre polissons en espera de determinar en quina situació quedaven, sense tenir clar on passarien la nit. A l'exterior de les dependències de la Policia Nacional hi havia un vehicle dels Mossos d'Esquadra, que hi era en relació amb aquest cas.