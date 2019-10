Sant Fruitós i Ampans signen la cessió del terreny per fer-hi un centre educatiu

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el director General d'Ampans Toni Espinal, han formalitzat la signatura del contracte per a la construcció d'un centre per a joves amb discapacitat al municipi i la cessió d'ús dels equipaments públics de l'Escola de Música i el Teatre Casal Cultural.

Tal i com va avançar Regió7, aquest acord ara rubricat estableix que el consistori cedeix, per un període de 90 anys, un terreny a l'avinguda Girona (al costat de l'escola Paidos, que actualment serveixen d'aparcament) a la Fundació Ampans per tal que s'hi construeixi un edifici destinat a l'ensenyament i residència per a joves amb discapacitat intel·lectual i/o sensorial.

Ampans ja està treballant en el projecte arquitectònic per ubicar en aquest terreny de 8.000m2 un servei d'acolliment per a joves en una primera fase i posteriorment una residència. Segons van explicar en el seu moment fonts de la mateixa fundació, el futur equipament preveu la construcció de sis unitats de convivència, o petites llars de cinc places cadascuna, on s'atendrien aquests infants i joves. El projecte també incorpora quatre aules a la mateixa llar per poder oferir atencions més específiques quan la situació personal d'aquests nens i joves ho requereixi.

Es van cobrint necessitats

Per a la fundació Ampans, la construcció d'aquesta llar és una necessitat davant la demanda creixent que hi ha per atendre persones amb discapacitat intel·lectual en els seus diferents graus, la qual cosa sovint requereix d'atencions més específiques i, per tant, de més residències per poder-los atendre. La voluntat és anar implementant aquest servei, de moment només a menors, i més endavant també a adults.

A banda de la construcció dels equipaments, la Fundació també s'encarregarà de realitzar la urbanització del tram de l'avinguda Girona on hi ha el terreny i els seus accessos.

En la mateixa signatura també s'ha formalitzat la cessió d'ús a la Fundació del Teatre Casal Cultural i la concessió de domini públic de les aules de l'Escola de Música municipal per un període de 20 anys. Aquest acord té per objectiu fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat residents al poble o en àrees properes. La Fundació s'encarregarà de les tasques de neteja i consergeria dels 2 equipaments i en el cas del teatre també s'encarregaran de l'arranjament i gestió del bar.