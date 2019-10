Sant Fruitós connectarà el sector oest amb la zona del CAP i la residència

Espai per on es crearà l'accés que connectarà les dues zones

La zona de serveis on hi ha ubicat el CAP, la residència d'avis i l'Esplai de Sant Fruitós de Bages quedarà connectada a la zona oest del municipi a través d'una prolongació del carrer Monturiol. Aquest mes d'octubre començaran les obres d'urbanització d'aquesta via, entre els carrers Jaume Balmes i Jacint Verdaguer, a l'entorn de l'antiga fàbrica Bertran i Serra.

Els treballs consistiran en la urbanització del darrer tram d'aquest carrer, que serà de prioritat invertida i que connectarà amb la zona de serveis de forma molt més ràpida. També es realitzarà el nou clavegueram del carrer Jaume Balmes.

Aquests treballs, que s'han adjudicat per un import de 151.174 euros, és previst que s'executin en un període de 2 mesos.