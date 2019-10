Navarcles amplia la Festa de Tardor amb música i tallers de cuina per als més petits

La Festa de la Tardor de Navarcles arriba enguany a la seva cinquena edició amb una proposta renovada i ampliada, en dies i en activitats, que estaran relacionades amb la gastronomia pròpia de l'estació —amb panellets i bolets, entre altres, com a protagonistes— i amb la cultura al voltant de la mort.

El dia central de la festa serà dissabte 19 d'octubre i es desenvoluparà durant tota la tarda a la plaça de la Vila, on es farà la gimcana del Mijac (16.30h), l'espectacle infantil 'Tic-tac' (18h) i un concert amb Georgina Vogler, Cèlia Vila i Candem (19h), que interpretaran versions i temes propis. També hi haurà servei de bar i botifarrada a càrrec de l'Associació Els Peluts.

Cuina de tardor per a xics

Una de les novetats destacades d'enguany seran els tallers de cuina infantils, que es faran amb la col·laboració de restauradors de Navarcles. S'iniciaran divendres al Nou Burjons, on els petits podran aprendre a fer panellets (18h). El 19 d'octubre serà el torn de Ca l'Estilita, on es farà un taller de cuina de tardor (12h). El 25 d'octubre el taller es farà a Ca l'Agustí i serà sobre decoració amb xocolata (18h). I el dia 26 d'octubre es faran els dos darrers: a les 10h els nens i nenes podran aprendre a fer coques de tardor a Cal Patoi i a les 17h tocarà fer croquetes de bolets a Cal Muntané. Tots els tallers estan recomanats per a nens i nenes a partir de 5 anys. Tenen un preu de 4 euros (els tiquets es venen als establiments). A banda, també per als més xics, es farà un taller de manualitats a la Biblioteca, que en aquest cas serà gratuït (18 d'octubre a les 17h).

Històries de mort navarclines i tast al campanar

La Festa de Tardor es tancarà amb dues visites molt especials. Per una banda, divendres 25 d'octubre es farà una visita guiada pel poble a través de la crònica negra navarclina dels segles XIX i XX, és a dir, a través d'assassinats reals i morts traumàtiques que van succeir al poble ja fa més de 100 anys, unes històries que es troben recopilades en el Quadern de Navarcles nº 19, escrit pel navarclí Xavier Oliveras i titulat "Crònica negre de Navarcles segons la premsa dels segles XIX i XX". La visita és gratuïta i sortirà a les 19.30h de la plaça de l'Ajuntament.

L'endemà, dissabte 26 a les 12h, es farà una visita guiada al campanar de Navarcles amb un tast de vins del celler La Diferencia.

La 5a Festa de Tardor està organitzada per l'Ajuntament de Navarcles, amb la col·laboració de la Biblioteca Sant Valentí, de l'Associació Els Peluts, del Mijac de Navarcles, de la Diputació de Barcelona i dels restauradors que participen en els tallers.