Llibertat amb un expedient d'expulsió per als migrants trobats en un camió a Artés

La Policia Nacional ha obert un expedient d'expulsió per als quatre polissons trobats entre la càr-rega d'un camió a Artés la tarda d'aquest dimarts. Els quatre homes van ser traslladats a les dependències de Manresa d'aquest cos, on se'ls va identificar, se'ls va obrir un procediment d'expulsió i tot seguit van sortir en llibertat la nit del mateix dimarts, segons van explicar ahir fonts del cos policial.

Els quatre migrants van ser trobats per la Policia Local d'Artés quan viatjaven a l'interior de la caixa d'un camió procedent de Bulgària que la nit abans s'havia aturat a Itàlia, on possiblement van pujar els quatre homes, tots majors d'edat, tres dels quals pakistanesos i un ghanès.

El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, explica que, davant d'un expedient d'expulsió, els afectats poden presentar un recurs per tal d'evitar haver de marxar forçosament del país tant per la via administrativa com per la judicial tot demostrant, si és el cas, que realment sí que poden residir legalment al país i, per tant, anul·lar l'expedient.

Si finalment l'expulsió es converteix en ferma, als migrants se'ls dona un termini perquè abandonin voluntàriament el país. Si no ho fan, s'arrisquen a ser internats a un centre d'estrangers en espera que es pugui fer efectiva la seva expulsió. En el cas de països com el Pakistan o Ghana, d'on són originaris els polissons trobats a Artés, amb els quals no hi ha acord d'expulsió, aquesta no es realitza de forma automàtica i calen diferents tràmits, que són complicats, perquè els països dels quals són originaris els acceptin i se'ls hi pugui retornar. En canvi, amb altres països amb els quals hi ha acord amb l'Estat espanyol, com Senegal, Nigèria o Mali, entre d'altres, la seva repatriació és molt més ràpida un cop se'ls ha localitzat sense que hagin marxat voluntàriament durant el termini establert.

L'expulsió, però, és un procés diferent al de les anomenades devolucions. En les devolucions els migrants són retornats al país del qual provenen just quan entren a les fronteres espanyoles. Els casos més coneguts són els de les anomenades devolucions en calent, que es produeixen quan els migrants són interceptats travessant les fronteres de les ciutats autònomes de Ceuta o Melilla i són retornats ràpidament al Marroc.

Els quatre migrants van ser localitzats a l'interior d'un camió procedent de Bulgària aquest dimarts a la tarda a Artés. La Policia Local va ser alertada de moviments sospitosos a l'interior del camió. Un agent del cos es va dirigir al lloc i amb el camioner van obrir la caixa del camió i darrere de les bobines de fil que hi transportava hi van trobar els quatre homes. Segons la Policia Local, el xofer es va mostrar «sorprès i molt enfadat», en descobrir els quatre homes, que tot seguit van ser traslladats pels Mossos d'Esquadra fins a la comissaria de la Policia Nacional de Manresa, que és qui té competències en matèria d'estrangeria.