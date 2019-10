Deixalleries del Bages han reciclat per a ús social més de 60 tones de material

Les deixalleries del Bages han donat sortida a més de 600 articles que han estat reutilitzats a través d'entitats de caràcter social. Equival a unes 60 tones de material aprofitats des que, el novembre del 2015, el Consorci per a la Gestió de Residus va posar en marxa el programa que ha permès donar una nova vida a utensilis que havien anat a parar a aquestes instal.lacions del circuït del reciclatge, però que amb aquesta iniciativa han tingut un ús directe i han permès ajudar famílies i col.lectius en situació de vulnerabilitat.

Ara fa quatre anys, l'ens gestor dels residus a la comarca va engegar el projecte amb un doble objectiu: donar resposta a les necessitats socials de les persones més vulnerables i potenciar el reaprofitament del màxim d'objectes que arriben a les deixalleries.

Per vehicular-ho, s'han signat tres convenis de col.laboració amb entitats socials del territori. Amb Ajuntaments i amb Càritas, adreçat a donar sortida a articles de primera necessitat com són matalassos, llits, taules, cadires, electrodomèstics o estufes.

Amb Creu Roja, pensant sobretot en materials adreçats a la primera infància, de 0 a 3 anys, com són banyeres, bressols, trones, cotxets o cadiretes de cotxe.

La tercera entitat de caràcter social amb qui es va signar el conveni va ser el Centro Reto, que treballa en la reinserció social d'extoxicòmans. Aprofita tots els articles que no demanin des dels Ajuntaments, Càrites o Creu Roja, que repara i col·loca un altre cop al mercat a través dels seus punts de venda (a més a més de llibres, quadres, làmpades, joguines, CD, DVD o material esportiu). El Consorci no fa reparacions de tot aquest material, per tant han de ser objectes que arriben en bon estat.

Fins ara, els principals objectes als que s'ha donat sortida han estat cadires (184), matalassos (75), somiers (52), microones (45), bicicletes infantils (43), estufes (40), armaris o similars (32), sofàs i neveres (26), llits (18), rentadores (15) i cuines (10).

Fonts del Consorci derl Bages per a la Gestió de Residus assenyalen que els objectes més sol.licitats pels serveis socials són neveres i rentadores, però que n'arriben moltes menys de les que es demanen. Fins fa quatre anys, les famílies amb pocs recursos es podien dirigir als Serveis Socials del seu municipi i demanar l'article que els era necessari. Quan alguna de les deixalleries bagenques detectava aquest producte, ho comunicava a Serveis Socials, que el recollia i l'entregava. Amb aquest programa engegat el 2015, el protocol s'ha ampliat afegint Càritas, Creu Roja i Reto al projecte, amb la idea que més objectes puguin ser reutilitzats.

Els Ajuntaments que han fet més sol.licituds són els de Sant Joan de Vilatorrada, Artés, Castellgalí, Moià, Navarcles, Cardona, Sallent, Súria, Mura, Talamanca, Sant Fruitós de Bages, Balsareny, Pont de Vilomara.

Habiliten espais per guardar-hi els estris aprofitables

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha portat a terme la construcció d'espais d'emmagatzematge en diverses deixalleries de la xarxa que hi ha instal.lada al conjunt de la comarca per guardar els objectes en bon estat que hi arriben i que es poden destinar al projecte de reutilització social engegat ara fa quatre anys. Per dotar-se d'aquests espais, el Consorci hi ha invertit més de 100.000 euros, a través d'una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya. D'aquesta manera es facilita una millor preservació del material.