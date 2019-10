Sant Vicenç incrementarà el 10% el rebut d'escombraries

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat les ordenances fiscals de cara a l'any vinent que augmenten el 10% del rebut d'escombraries i congelen l'IBI, tot i que s'aplicarà un recàrrec del 50% per als pisos buits que són propietat de bancs i promotores per promoure el mercat de lloguer. D'aquesta manera el consistori té la voluntat de «prioritzar els serveis a les persones i les pràctiques que tinguin cura del medi ambient».

Les ordenances han estat aprovades per l'equip de Govern (ERC, PSC i SVC En Comú) i els vots en contra de Junts x Sant Vicenç de Castellet, a l'oposició. El consistori proposa mantenir l'equilibri financer de l'Ajuntament i preservar la qualitat dels serveis públics amb les ordenances aprovades.

L'Ajuntament aplicarà una bonificació del 95% en les plusvàlues en casos de viudetat per evitar situacions de vulnerabilitat de les persones grans que es queden soles. En matèria de medi ambient, augmentarà un 10% el rebut de la taxa d'escombraries que quedarà bonificat fins a un 20% si es aportacions regulars a la deixalleria durant l'any. Segons el consistori, la mesura s'aplica per corregir l'increment del cost del servei de neteja, per conscienciar la ciutadania de la importància de reciclar i fer ús de la deixalleria i evitar els abocaments descontrolats de voluminosos a la via pública. En aquest àmbit, les ordenances també incentiven les energies sostenibles, els vehicles híbrids i la retirada d'elements tòxics com el fibrociment.

Recàrrec per al pisos buits de bancs i promotores

L'impost de béns i immobles continuarà congelat, però s'introdueix un recàrrec del 50% per als pisos buits amb caràcter permanent propietat dels bancs i de les promotores. El consistori vol incentivar el mercat de lloguer i per això proposa que es posin al mercat pisos que facilitin l'accés a l'habitatge i ajudin a evitar situacions d'ocupació. En paral·lel, s'introdueix una bonificació del 50% per als immobles que instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

L'Impost d'Activitats Econòmiques i l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica es mantenen també congelats. En el cas dels vehicles s'introdueix una bonificació del 50% per als vehicles bifuel (que combinen GLP o GNC amb gasolina o gasoil).