Balsareny recull més de 700 instàncies que demanen un millor servei al CAP

L'Ajuntament de Balsareny ha aprovat una moció per reivindicar a la conselleria de Salut de la Generalitat que es posin els mitjans per tenir «un servei digne» al centre d'atenció primària (CAP) del municipi. De la mateixa manera, ha recollit i traslladat als responsables del CatSalut i de l'ICS 707 instàncies de la ciutadania que reclamen millores en el servei. La principal reivindicació és que es restitueixi l'horari que hi havia fins ara (de 8h a 20h), que s'ha reestructurat recentment deixant el centre tres tardes sense servei.

L'alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, destaca que es tracta d'una reivindicació «de poble» i que el consistori ha canalitzat les reclamacions dels veïns per tal de traslladar-les als responsables del CAP. Un cop recollides les instàncies aquest mes d'octubre es van posar en coneixement del ple i aquest va aprovar una moció per reivindicar a la conselleria de Salut la millora del servei del centre d'atenció primària .

De les 707 instàncies registrades des del mes de setembre, 560 demanen la restitució de l'horari, 403 que el centre no sigui un consultori sinó un CAP, 32 reclamen més horari de pediatra, 17 que hi hagi servei d'urgència 24h, 16 reivindiquen ampliar l'horari de llevadora, 13 que no es tanqui el CAP, 4 la reducció de llistes d'espera i una demana més responsabilitat als grups polítics.

La moció la va presentar l'equip de govern de SUMA Junts per Balsareny i va ser aprovada per unanimitat, també amb els vots a favor d'ERC, a l'oposició. La proposta demana a la conselleria de Salut «que posi mitjans per tenir un servei digne». Acorda també detectar tots els problemes que es puguin derivar del CAP de Balsareny i traslladar-los al CatSalut perquè «prengui mesures». Proposa continuar recollint totes aquelles instàncies sobre el servei que es puguin derivar de casos futurs i traslladar totes les recollides per l'Ajuntament de Balsareny al departament competent i sol·licitar la presa de mesures per esmenar-les.

L'acord demana als grups municipals que no es faci demagògia «i que no es vulgui treure profit polític en un tema tan sensible, i que no és competència municipal, com és la sanitat pública». La moció assegura que la demanda de millores al CAP és una «situació que ve de lluny» i que és la primera vegada que l'Ajuntament emprèn mesures.

El consistori va iniciar, des de principi de mandat, una recollida d'instàncies perquè els ciutadans reflectissin les afectacions del servei que dona el CAP. A principi de juny van tenir els primers registres i es van recollir 17 instàncies que ja es van posar en coneixement del CatSalut, que va emprendre les primeres accions.

A mitjan mes de setembre, però, es va tornar a fer una crida perquè la recollida d'instàncies fos massiva per poder identificar els problemes que es poguessin derivar de les reestructuracions horàries del CAP. Ara, un cop traslladades les instàncies als responsables del centre, l'Ajuntament assegura que està a l'espera de rebre resposta i que es prenguin les mesures corresponents.