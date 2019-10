David Saldoni queda en llibertat sense càrrecs després de l'escorcoll a l'ACM, però investigat

L'exalcalde de Sallent i expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni (Junts x Sallent) està sent investigat en el cas de l'entitat municipalista. Després de l'escorcoll que la Policia Nacional va fer dilluns, Saldoni ha quedat en la situació de llibertat sense càrrecs i sense limitacions de moviment, però investigat en una nova causa oberta per una suposada malversació de fons. Saldoni va ser retingut per agents de la Policia Nacional a la Pujada Roja de Manresa quan abandonava la ciutat en direcció nord, dilluns, cap a les 10 del matí.

Saldoni ha explicat a Regió7 que confia que aquest cas quedi en no res, perquè a l'entitat ja havia estat investigada amb anterioritat per un altre jutjat i el cas havia quedat arxivat. Ell particularment no hi veu causa i defensa que l'Associació Catalana de Municipis, de la qual va ser president des del 20 gener del 2018 fins després de les darreres eleccions municipals i vicepresident en una etapa en què Miquel Buch, actual conseller d'Interior, en va ser president. Recordava ahir que l'ACM és una entitat de dret privat, que no és pública, que està constituïda per uns socis, que són els ajuntaments.

"Tinc la tranquil·litat que en la nostra gestió no hi ha res que sigui delictiu", ha afirmat Saldoni, que ha definit el dia d'ahir de "llarguíssim" i "molt cansat". La Policia va aturar el polític sallentí a les 10 del matí, aproximadament. "Dos vehicles em van avançar i em van indicar que m'havia d'aturar. Es van identificar com a agents de la Policia i els vaig demanar que si el que haguessin de fer ho podríem fer uns metres més amunt i no al mig de la carretera. La Policia hi va accedir i a l'accés a les pistes de conduir de Manresa es va produir la identificació de Saldoni i se li va comunicar que havia d'acompanyar els agents en qualitat d'investigat. "Des del primer moment em van retirar el mòbil", relata, però "em van deixar conduir el meu vehicle fins a la seu de l'ACM. A Barcelona es va iniciar "un llarguíssim escorcoll que no va finalitzar fins a la 1 de la matinada". Aleshores va poder tornar a casa.

La Policia el va fer anar a Barcelona perquè ell (i altres càrrecs i treballadors que no ha volgut esmentar) fossin presents en l'escorcoll. Principalment van mirar la informació d'ordinadors i de telèfons mòbils. Creu que els agents tenien geolocalitzat el seu telèfon, perquè ahir van saber en tot moment quins eren els seus moviments. Tot i que l'aparell ha quedat en mans de la Policia, ell no ha volgut tenir un altre número i línia perquè creu que la Policia hi tindria accés de manera molt ràpida.

Saldoni ha definit l'actitud de la Policia de "correcta en tot moment", i ha aclarit que els agents també van trobar "col·laboració" per part dels treballadors i polítics responsables de l'ACM

El cas està sota secret de sumari, i el que demana Saldoni és que aquest secret s'aixequi perquè "tinguem accés a la informació i puguem veure de què se'ns acusa". La Policia estaria buscant documentació vinculada a una trama de presumpte desviament de fons públics, entre altres destinacions per costejar un viatge d'alcaldes a un acte organitzat per Carles Puigdemont a Brussel·les.

Segons han informat fonts pròximes a la investigació, en l'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 16 de Barcelona i que segueix sota secret de sumari, també s'ha escorcollat l'agència Viatges Alemany de Vic (Osona), que suposadament va gestionar el viatge dels alcaldes a Brussel·les.

La investigació, duta a terme per agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, se centra a descobrir si l'ACM –entitat que agrupa ajuntaments de l'òrbita sobiranista– va malversar fons públics en activitats organitzades per l'independentisme i va desviar diners de les seves arques, nodrides d'aportacions municipals, a finalitats il·lícites.

Un dels pagaments que s'investiguen està vinculat al viatge de 167 alcaldes independentistes a Brussel·les, en un acte organitzat per l'expresident català Carles Puigdemont el 7 de novembre del 2017, quan presidia l'entitat l'avui conseller d'Interior, Miquel Buch. Saldoni justifica l'absència de Buch ahir en l'escorcoll pel fet que és aforat per la seva condició de conseller i, per tant, a les autoritats judicials no els va interessar citar-lo perquè aleshores la causa s'hauria hagut de traslladar al Suprem.

De moment, les diligències ordenades pel jutge han consistit en escorcolls i requeriments d'informació, sense que s'hagi practicat cap detenció, i se centren en l'anàlisi de la contractació de l'associació. Els agents van estar intervenint material informàtic de l'ACM i requisant factures de l'entitat des de l'any 2014 fins a l'actualitat.

La Fiscalia Superior de Catalu-nya ja va obrir una investigació per descobrir si el viatge dels 167 alcaldes per assistir a l'acte municipalista organitzat per Puigdemont havia estat costejat amb fons dels consistoris, però finalment la va arxivar en concloure que no hi havia indicis que el financessin els ajuntaments.

El viatge amb avió dels alcaldes va ser gestionat per l'agència Viatges Alemany, per encàrrec de l'ACM, que va pagar un total de 62.900 euros, que ara s'investiga si procedien de fons públics. Pel lloguer del local on es va celebrar l'acte es van pagar 13.322 euros més, que van ser finançats a mitges per l'ACM i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Agents de paisà de la Policia Nacional van acudir ahir al matí a la seu d'aquesta agència de viatges i van requerir als seus responsables tota la documentació relacionada amb els seus contractes amb l'ACM.

La Fiscalia va acordar arxivar la seva investigació contra els alcaldes pel viatge a Brussel·les, després que l'ACM acredités documentalment que els 167 alcaldes havien ingressat els 300 euros que costava el desplaçament i que els que l'havien sufragat amb fons del consistori havien tornat després les quantitats corresponents. Ara, Saldoni espera rebre noves notificacions per veure quina és la imputació que se li fa i preparar la seva defensa.