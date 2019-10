Navarcles preveu obrir el nou complex esportiu municipal la primavera vinent

El futur complex esportiu Tres Pins de Navarcles, amb piscina coberta i gimnàs, ja va prenent forma. En aquests moments s'està encarant la recta final de la primera fase del projecte, que preveu la construcció de l'edifici, amb la previsió que estigui enllestit a final d'any. Aquest mes es preveu aprovar el projecte per adequar la plaça d'accés i tot l'entorn de l'equipament i quedarà pendent la millora de la zona on hi ha les pistes de tennis, força malmeses, i de pàdel. Tot plegat, amb la idea de poder obrir el complex la propera primavera.

El nou edifici, que s'ubica en el mateix recinte on ja hi ha les piscines municipals i les pistes de tennis i pàdel, ja té l'estructura enllestida i ara es treballa en les construccions interiors com el vas de la piscina coberta. L'edifici de nova construcció s'ha alçat al lloc on hi havia l'antic restaurant Mediterrània, amb uns serveis que havien quedat obsolets, i consta d'una superfície de 1.400 metres quadrats i dues plantes.

A la planta baixa hi haurà la recepció, un bar amb terrassa, que funcionarà de manera independent, quatre vestidors, i la piscina coberta de 20 x 8 metres, amb capacitat per a uns 200 m3 d'aigua. La planta primera es reservarà per al gimnàs, amb tres sales grans i dues de més petites per oferir diferents serveis.

L'equipament omplirà un buit al municipi, ja que no té cap piscina climatitzada ni gimnàs, i està pensat perquè sigui molt polivalent. En aquest sentit, la piscina coberta té una fondària d'1,35 metres en la seva totalitat amb la idea que pugui acollir activitats aquàtiques per a gent gran i per a infants. La porta d'accés principal al nou complex serà a l'avinguda Piscines i Esports, on hi haurà el bar, que funcionarà independentment de les instal·lacions. El complex tindrà una gestió municipal, a excepció del bar, que es farà a través d'una concessió.

El consistori té previst aprovar properament la segona fase del projecte, que, segons explica la regidora d'Urbanisme, Laura Castell, inclou «la plaça d'accés al recinte i tot l'entorn de l'edifici», on hi ha prevista una zona enjardinada. Aquest estiu, per tal de suplir les instal·lacions de serveis que estaven en construcció, es va habilitar un petit edifici amb bar, magatzem, tres vestidors i dos lavabos a peu de piscina, que es mantindrà i complementarà les noves instal·lacions per tal de donar servei als usuaris de les piscines durant la temporada d'estiu. «Com que havíem de fer uns vestuaris i serveis provisionals, ja es van fer amb la previsió que aquest edifici fos fix, i tindrà el seu servei», apunta Castell.

També es va habilitar una nova entrada a les piscines pel carrer Santpedor, amb la idea de mantenir-la perquè hi puguin accedir els usuaris que només tinguin el carnet de la piscina d'estiu.

L'Ajuntament de Navarcles està treballant en la confecció d'un carnet únic, que inclogui totes les activitats esportives municipals que es fan al municipi. D'aquesta manera, es podria accedir a les activitats dels Tres Pins, del Centre Cultural La Creueta i al futur rocòdrom que es farà al pavelló. «La intenció és que et puguis moure pels diferents espais on l'Ajuntament ofereixi activitats i donar una polivalència i un valor afegit que no podria oferir un gimnàs convencional», explica la regidora d'Urbanisme. Les obres del nou edifici tenen un cost d'1.300.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n'aporta gairebé mig milió i la resta es cobreix amb fons municipals. A això, caldrà sumar-hi l'adequació de l'accés i l'entorn.