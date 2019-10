Sant Fruitós fa un procés participatiu per triar el nom de la plaça d'entrada al museu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages obre un procés participatiu per tal que la ciutadania sigui l'encarregada d'escollir el nom de la plaça que serà la porta d'entrada al nou museu municipal. Del 4 a l'11 de novembre tots els sanfruitosencs majors de 18 anys i empadronats al municipi podran votar el nom d'aquest espai escollint una de les 3 opcions plantejades o proposant-ne una de nova.

L'Ajuntament proposa els següents noms. Àngel Tañà i Sanfeliu, alcalde del municipi l'any 1936, més conegut com l'Angelet de Can Sala. Va ser uns dels responsables de la construcció de l'antiga biblioteca i que es portés l'aigua potable canalitzada des de la Sèquia al poble. La segona proposta és la de plaça del Torrent Bo, que transcorre davant mateix del punt on és ubicada la plaça i que rega els horts de La Sagrera. Finalment, es proposa també el nom de plaça de l'Era de Cal Vallbona, nom popular amb què es coneixia la plaça en motiu dels pallers que la família Sala-Vallbona tenien a tocar d'aquest espai. A l'actual plaça s'hi batia el blat que posteriorment s'emmagatzemava en aquests coberts. A banda d'aquestes 3 propostes, qui ho desitgi també podrà presentar una nova nomenclatura.

Només serà permès un vot per persona. La votació es podrà fer per via telemàtica (a través de la web municipal i de la APP Mòbil) i també presencialment al consistori en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous de 17 a 19 hores).

La votació es realitzarà a través d'un formulari, on els participants podran escollir entre les 3 opcions proposades i tindran l'oportunitat de plantejar una quarta opció. El fet d'escollir la quarta exclou la possibilitat de triar una de les opcions preestablertes. En cas que algun participant esculli més d'una opció, la seva participació serà considerada nul·la. El nom guanyador s'anunciarà la setmana posterior al tancament del procés participatiu.