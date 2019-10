Sant Fruitós de Bages acull la presentació del llibre dedicat a Oriol Junqueras

La Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages va acollir dimecres la presentació del llibre "Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures", de Sergi Sol. L'acte va comptar amb la participació de l'autor, de l'activista i amic personal del vicepresident empresonat Maxi Calero, del músic Pep Picas i del seu pare, Artur Junqueras.

L'acte el va presentar la presidenta de l'assemblea local d'ERC, Àdria Mazcuñán, que va recordar els fets de l'1 d'octubre del 2017, que «van servir per unir més al poble». Després el trobador Pep Picas va recitar poemes i va cantar cançons reivindicatives, mentre Maxi Calero i Sergi Sol van explicar diferents vivències amb Oriol Junqueras.

El seu pare, molt emocionat, va tenir un record per les víctimes de la llevantada i va recordar les dures condemnes que han imposant als líders polítics i socials catalans. Va acabar la seva intervenció amb un vers vers d'Apel·les Mestres.

Per la seva banda, Sergi Sol, va comentar que el llibre, del qual sortirà la setena edició, «és l'element per venir a recordar a l'Oriol i tots els altres presos i exiliats» i que vol ser «un homenatge i un nou clam per exigir el seu alliberament».

L'acte es va cloure amb el cant de L'estaca, i tot seguit, molts dels assistents es van desplaçar fins a la Plaça de la Vila, per assistir al Cant dels ocells, que cada vespre realitza el col·lectiu de Músics per la Llibertat. Aquest divendres el llibre es presenta a Sallent.