El govern de Sant Fruitós posa sobre la taula la proposta d'ordenances per trobar suports

El govern en minoria de Sant Fruitós (Gent Fent Poble) va aconseguir aprovar el cartipàs ara fa vint dies després de tres intents, però a partir d'ara haurà de continuar batallant per esgarrapar suports per fer prosperar les seves propostes, ja que el que no ha assolit és una aliança estable. El proper obstacle són els tributs i taxes municipals, que incideixen molt directament en els pressupostos. De moment, l'equip de govern fruitosenc ha traslladat a la resta de grups municipals (ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC) quina és la seva proposta d'ordenances per al 2020 «per tal de treballar-les conjuntament i portar-les a aprovació en un ple», alhora que l'ha fet pública.

Així, el que planteja l'executiu és congelar els impostos que afecten la ciutadania, com per exemple el que té més impacte, com és l'IBI. En alguns es plantegen petits matisos, sense variar l'import, com és el cas de l'impost de vehicles de tracció mecànica, per al qual es proposa modificar de 25 a 30 anys l'antiguitat per sol·licitar la bonificació del 100% dels vehicles antics, en consonància amb les polítiques de protecció del medi ambient.

La proposta de modificació de l'ordenança reguladora de guals inclou una ampliació dels metres pel mateix preu, de manera que passa de 3 metres lineals a 4 i manté la quota (11 ?/any) per a aparcaments en zones residencials; i passa de 3 a 6 metres lineals per a les naus comercials o industrials, i rebaixa la quota de 31 a 25 euros/any.

Pel que fa als impostos que afecten les empreses (IAE), es proposa actualitzar la bonificació a les que incrementin la seva plantilla amb treballadors amb contracte indefinit i les que implementin plans de transport cap als llocs de treball.

De manera paral·lela, «per tal de donar suport als empresaris que apliquen polítiques mediambientals», es planteja continuar bonificant la instal·lació de plaques d'aprofitament d'energia solar per a l'autoconsum dels centres de treball.

Les ordenances proposades també regulen una nova bonificació per als joves emprenedors (persones de menys de 36 anys o empreses de menys de 12 mesos d'existència), que passa del 30% al 80% sobre la taxa d'activitats. Es mantenen les bonificacions del 90% per l'obertura d'una activitat al carrer Padró; del 50% per la implantació d'una activitat no existent prèviament al municipi; i del 30% per l'obertura d'una segona seu al municipi de la mateixa activitat.