La sentència dona la raó a l'Ajuntament de Callús i no es farà l'abocador de bales d'ecoparc a la Vinya del Tot

L'Ajuntament de Callús ha anunciat que definitivament no es farà l'abocador de bales d'ecoparc a l'argilera de l'antiga Ceràmica Manresa, situada al paratge de la Vinya del Tot de Sant Mateu de Bages, després de fer-se pública la sentència del contenciós d'Efienergia contra la Generalitat i la plataforma Salvem Callús. La resolució és desfavorable al promotor i favorable a la Generalitat i a la plataforma.

Segons el consistori, «aquesta victòria és el resultat de la mobilització popular de la gent de Callús durant els anys 2011 i 2014 i les al·legacions de Salvem Callús. I demostra, una vegada més, la necessitat de trobar una solució definitiva per a aquesta argilera».

Tot i que la Generalitat ha admès a tràmit un nou projecte per a la restauració d'aquest espai, consistent en materials siderúrgics (escòria o sorres de foneria), des de l'ajuntament i des de la plataforma es continua creient que «cal omplir-lo amb terres netes d'obra pública o de construcció, tal com marca el pla de restauració de l'argilera».

És per aquest motiu que tenen en marxa una campanya de recollida de signatures. Segons l'Ajuntament però, «cal celebrar i compartir aquesta important victòria, que ha trigat uns cinc anys en fer-se efectiva. Els tribunals finalment ens han donat la raó i definitivament, l'abocador de bales d'ecoparc no es farà a la Vinya del Tot».

El mateix promotor que vol instal·lar-se a la central de Cercs

Al capdavant del projecte fallit a Callús hi ha el promotor Lluís Basiana, que actualment ha adquirit les instal·lacions de l'antiga central de Cercs, al Berguedà, per convertir-la en una planta per cremar-hi residus industrials per obtenir-ne energia elèctrica renovable. El projecte al Berguedà també s'ha trobat amb una important resistència ecologista i veïnal.