250 persones acompanyen l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet en la celebració dels seus 70 anys

"Com una família". "Casa meva". Aquestes van ser algunes de les paraules més repetides ahir al vespre, en la celebració dels 70 anys de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet. Unes 250 persones, moltes d'elles exalumnes i exprofessors, es van reunir en un sopar multitudinari que va tenir lloc a la sala polivalent Cal Soler.

Durant l'acte es va projectar un vídeo que feia repàs a la història del centre a través de testimonis de totes les edats que havien passat per les seves aules: des de 4 germans que havien estudiat a l'Escola Montserrat, fins a una àvia, una mare i una neta que també havien estat alumnes del centre. Dani Mauriz, el director, va explicar que en aquestes 7 dècades d'història, l'Escola Montserrat ha rebut més de 10.000 alumnes i va assegurar que "aquest centre és com la vida mateixa, ha viscut molts processos de canvi. I aquí estem, lluitant cada dia per fer-ho una mica millor".

Prèviament a aquest sopar va tenir lloc un acte d'homenatge a uns quants exalumnes i exprofessors i fundadors de l'Escola, inaugurant uns plafons que repassen les seves biografies i que s'exposen en diversos espais del centre.



Estrena de 4 espais commemoratius



En representació dels alumnes i professors, es van estrenar 4 espais dedicats a persones que han reeixit especialment en les seves carreres professionals, i que ahir a la nit van participar en l'acte. Ramon López de Mántaras, exalumne i investigador científic al Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, va assegurar que "hem d'estar orgullosos d'haver estat en aquesta Escola, ens va impulsar a fer tot el que hem fet a la vida". Juanjo Brau, fisioterapeuta i cap de fisioterapeutes del 1r equip del FC Barcelona, exprofessor, també va coincidir en què "la primera pedra de tot el que he pogut arribar a fer va ser l'Escola Montserrat". Marcel·lí Massafret, entrenador del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, exalumne i exprofessor, va fer un dels discursos més emotius assegurant que "hem de tenir les arrels presents. Som de Sant Vicenç i som d'aquesta escola. I estic molt orgullós i agraït, més que d'aconseguir cap medalla olímpica o mundial, que m'hagueu tingut en compte per a aquest acte d'avui". Un altre dels plafons d'homenatge és el de Montse Puig, ginecòloga, investigadora i exalumna.

Dani Mauriz va explicar que aquests alumnes són un exemple dels valors que defineixen l'Escola Montserrat: "família, emprenedoria, passió per l'educació i adaptació constant".