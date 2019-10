Les comarques centrals van reciclar l'any passat prop de la meitat dels residus

Totes les comarques centrals (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Osona) van incrementar l'any passat el percentatge de recollida selectiva i, en el seu conjunt, el reciclatge es va situar al 49,24%, a tocar de l'objectiu de la Unió Europea, que el xifra en el 50% el 2020. Això suposa que la recollida selectiva ha tingut un increment del 13% respecte a l'any anterior, un augment que s'explica gràcies al canvi de models individualitzats de recollida (porta a porta i àrees d'aportació tancades) que s'han posat en marxa al Berguedà i a l'Anoia.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, que ahir va presentar a Manresa les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2018 a la Catalunya Central, va felicitar els agents del territori per l'aplicació dels nous sistemes que han permès fer «salts importants» en la recollida selectiva. Segons Tost, «es va pel bon camí» i els resultats encara es notaran més en els propers anys, tenint en compte que alguns d'aquests sistemes es van implantar a final d'any i, per tant, les millores es notaran més aquest 2019.

De les comarques centrals la que selecciona millor continua sent Osona, amb el 61,66% de reciclatge. La segueixen el Moianès (55,14%), el Bages (48,08%), el Berguedà (43,48%) i a la cua hi ha l'Anoia (39,32%) i el Solsonès amb el (39,17)%. En aquest darrer cas, es preveu una millora de cara a l'any vinent amb la implantació del porta a porta a Solsona.

Els canvis cap a models individualitzats de recollida que es van adoptar l'any passat en municipis del Berguedà, l'Anoia i el Bages, com la recollida porta a porta, les àrees d'aportació tancades o els contenidors amb xip, han contribuït a millorar els resultats del reciclatge. En el cas de l'Anoia, 22 municipis van aplicar aquest canvi, 11 amb el model porta a porta i 11 més amb àrees tancades d'aportació. Tant en un cas com en l'altre els municipis que han adoptat aquests models han obtingut resultats de recollida molt elevats, molt per damunt de la mitjana. L'Anoia va assolir un 39,32% de recollida selectiva el 2018, gairebé sis punts més que l'any 2017. D'aquesta manera, ha deixat de ser el «fanalet vermell del país», assegurava Tost.



Més de 10 punts al Berguedà

Pel que fa al Berguedà, els canvis també han permès millorar la recollida selectiva. 12 municipis, entre els quals Berga, la capital de comarca, van implantar la recollida porta a porta l'any 2018, mentre que hi ha pendent d'instal·lar àrees tancades a la resta de la comarca. Així, la recollida selectiva al Berguedà s'ha situat en un 43,8%, i ha millorat més de 10 punts respecte al 2017, en només els dos mesos d'aplicació del 2018.



Rànquing municipal

Pel que fa als municipis que han fet una millor recollida selectiva el 2018, Tavèrnoles (87,81%) lidera els municipis de menys de 1.000 habitants; Folgueroles (84,74%) els que en tenen entre 1.000 i 5.000. Navarcles (85,94%) encapçala el rànquing dels que tenen entre 5.000 i 15.000 habitants, seguit de Navàs (81,29%), tots dos amb el porta el porta. Manlleu (69,57%) és al capdavant dels que en tenen entre 15.000 i 60.000.