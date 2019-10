El conseller Homrani advoca a Sant Fruitós per una futura llei d'adaptació a l'envelliment

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va assegurar ahir al Bages que una de les seves prioritats és avançar en la futura Llei per a l'adaptació de la societat catalana a l'envelliment, per tal de millorar la coordinació de les polítiques entre els diferents departaments de la Generalitat i entre les diferents administracions i oferir una resposta conjunta als reptes que es plantegen. Una llei que ha de tenir una proposta de bases a partir del desembre, quan és previst que se celebri el ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya. Per a Homrani, «un dels reptes més grans que té aquest país és l'envelliment des d'una perspectiva activa, inclusiva i comunitària».

El conseller va fer aquestes afirmacions a Sant Fruitós, on va ser l'encarregat d'inaugurar el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran que, sota el títol «Tenim veu, decidim», va reunir al complex Món Sant Benet prop de 360 delegades i delegats que van debatre i reflexionar a l'entorn de les dues ponències que s'han treballat arreu del territori durant l'etapa precongressual. Ponències que giren a l'entorn dels drets i deures de les persones grans, i de les polítiques d'adaptació de la societat a l'envelliment.

En l'acte inaugural, Chakir el Homrani va afirmar que el congrés d'ahir no era «un punt d'arribada, sinó el tret de sortida». En concret, la nova norma es fixarà en àmbits com: la participació social i institucional; la promoció i els drets de les persones grans; l'acompanyament en el trànsit a la vellesa; i la prevenció i protecció contra els maltractaments. «La llei reforçarà la seguretat jurídica i permetrà impulsar noves polítiques públiques per a la gent gran d'abast transversal i per superar la fragmentació actual», va subratllar Chakir el Homrani. Pel que fa a la Llei de la dependència, el conseller va lamentar la manca de finançament «crònic» per part de l'Estat. «Som conscients que cal millorar la cobertura, però cal recordar que la norma marca un finançament del 50% entre l'Estat i la Generalitat, i ara mateix l'aportació de les persones a través del copagament és més alta que no pas l'aportació de l'Estat». Va subratllar que «actualment atenem a Catalunya 172.000 persones i aquest any finalitzarem amb la major inversió en dependència que s'ha fet mai al nostre país, encara que no és suficient».