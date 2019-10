El jutge ratifica el «no» al dipòsit de residus projectat en una antiga argilera de Sant Mateu

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la Generalitat en la denegació del projecte per omplir amb bales d'ecoparc una antiga argilera situada al terme de Sant Mateu de Bages, però a tocar de Callús, segons ha fet públic l'Ajuntament d'aquest darrer municipi, que des del primer moment s'havia oposat frontalment a la proposta.

Es tracta d'un projecte que l'empresa Efienergia (encapçalada per Lluís Basiana, que és qui promou la incineradora de residus industrials a l'antiga tèrmica de Cercs) va presentar l'any 2011 com a restauració d'una explotació d'argila de l'antiga Ceràmica Manresa (situada al paratge de la Vinya del Tot) amb bales de residus. Una idea que consistori i veïns de Callús (que van crear una plataforma opositora) van considerar des de l'inici que es tractava d'un abocador encobert sota l'excusa d'una proposta de restauració.

El març del 2013, el departament de Medi Ambient de la Generalitat es va pronunciar desfavorablement al projecte, i per tant denegant-lo, argumentant que «l'emplaçament no era l'adequat per al tipus d'activitat que es proposava, que és la d'un dipòsit de residus de classe II». Davant d'aquesta negativa de l'administració, el promotor va recórrer a la via judicial presentant un contenciós administratiu contra la decisió de la Generalitat, que és el que ara ha rebut la resposta del tribunal donant la raó a la decisió del Govern.

Segons ha expressat el consistori callussenc mitjançant un comunicat que ha fet públic, «aquesta victòria és el resultat de la mobilització popular de la gent de Callús durant els anys 2011 i 2014 i les al·legacions de Salvem Callús. I demostra, una vegada més, la necessitat de trobar una solució definitiva per a aquesta argilera».

Tal com ha anat informant aquest diari, en paral·lel a la via judicial, des del 2017 Efienergia ha presentat un nou projecte per omplir l'argilera amb runa i escòria de foneria. Tot i que la Generalitat ha admès el projecte a tràmit, des de l'ajuntament i des de la plataforma es continua creient que «cal omplir-lo amb terres netes d'obra pública o de construcció, tal com marca el pla de restauració de l'argilera». És per aquest motiu que tenen en marxa una campanya de recollida de signatures. Segons l'Ajuntament, però, «cal celebrar i compartir aquesta important victòria, que ha trigat uns cinc anys a fer-se efectiva. Ara, els tribunals finalment ens han donat la raó i, definitivament, l'abocador de bales d'ecoparc no es farà a la Vinya del Tot».