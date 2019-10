Rovira deixa temporalment l'alcaldia de Navàs, que assumirà ERC fins al 2021

L'alcalde de Navàs, Genís Rovira (CUP), renunciarà temporalment al càrrec i la CUP i Esquerra invertiran l'ordre temporal de les alcaldies que s'havien repartit dos anys per a cadascuna de les formacions, en virtut del pacte de govern al qual van arribar després de les eleccions municipals del mes de maig passat. La renúncia es formalitzarà en un ple convocat per a dimarts que ve, i a partir d'aquell moment l'executiu n'ha de convocar un altre en un termini màxim de deu dies per a l'elecció i proclamació del seu substitut, que serà el cap de llista republicà, Salvador Busquets.

Rovira fa aquest pas de renúncia al càrrec com a conseqüència d'una malaltia que se li va detectar aquest estiu, i per a la qual està seguint un llarg tractament, que no li permet estar a plena disposició. Tanmateix, mantindrà l'acta de regidor i, segons ha explicat l'exalcalde i també regidor actual de la CUP, Jaume Casals, «la intenció és que quan d'aquí a dos anys tornem a assumir l'alcaldia, el batlle sigui el Genís. Ara haurem de fer també un petit ajustament de les regidories, i ell en portarà alguna, ja que la seva intenció és anar-se reincorporant a l'activitat». De fet, el cap de setmana passat va ser present a la Fira de Tardor, i també va participar el dilluns 14 d'octubre en la concentració de rebuig a la sentència pel procés.

El cap de llista d'ERC, Salvador Busquets, ja està exercint com a alcalde accidental des del mes de juliol, quan es va signar el decret de delegació temporal perquè Genís Rovira marxava de vacances, que va ser justament quan se li va detectar la malaltia per la qual està seguint tractament. Des de llavors ha mantingut aquesta situació, i davant la perspectiva a mitjà termini ara tots dos grups han acordat resoldre aquesta eventualitat invertint els temps pactats per a l'alcaldia. Així, Busquets serà escollit en el ple que s'haurà de convocar al llarg de les dues properes setmanes com a nou batlle (s'ha de celebrar una sessió on s'hauran de proposar candidats i votar-los), càrrec que mantindrà fins al mes de setembre del 2021, que és quan haurà de presentar la renúncia perquè l'alcaldia passi de nou a mans de la CUP, que confia que ja pugui reprendre el mateix Genís Rovira.

A les eleccions del 26 de maig passat la CUP i ERC van obtenir cinc regidors cadascun, i tan sols els van separar tres vots. Una situació que ben aviat va servir un pacte de govern entre totes dues formacions, que van veure clar que, si arribaven a un acord, passaria per una alcaldia compartida, com així es va acabar establint.