Món Sant Benet dedicarà a la tardor silvestre el seu mercat de Tots Sants

La Festa i mercat de tardor de Món Sant Benet se celebrarà els dies 2 i 3 de novembre amb un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics al voltant de l'alimentació, la gastronomia i el paisatge que, aquest any, s'articula al volant d'un eix temàtic: la tardor silvestre. Els visitants podran descobrir i tastar el gust de les «males herbes», aprendre a cuinar receptes de tardor en família, fer tastos de cervesa i vermut o construir un hotel d'insectes, entre d'altres. Una cinquantena de parades ocuparan la plaça de Món Sant Benet durant tot el cap de setmana amb productes de temporada, de proximitat i artesans i hi haurà demostracions d'oficis.