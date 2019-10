L'Embarrats de Sant Joan potencia un espai gastronòmic i «receptes de la iaia»

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, amb bar-ret de copa alta i amb vestit d'esmòquing com vestien els senyors a principi del segle XX, acompa-nyat de figurants que representaven els amos de les fàbriques Burés, Borràs i Gallifa, a més a més de mossos d'esquadra vestits d'època i el capellà, una altra de les màximes autoritats del poble aleshores, van ser els encarregats ahir al migdia de fer la inauguració oficial de la fira dels Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada.

Animada durant tot el cap de setmana, enguany ha potenciat l'espai gastronòmic i ha implicat més gent que mai. Unes 250 persones, entre figurants, comerciants i personal de l'espai gastronòmic, han fet possible una fira que sense la participació del teixit associatiu i comercial de Sant Joan, no seria possible, segons el seu coordinador, Miquel Riera.

Durant tot el cap de setmana Sant Joan s'ha traslladat als anys 20 del segle passat, quan la indústria tèxtil va irrompre a la població i va configurar, en certa manera, el que és ara. Per això al nucli central de la població, al carrer Major, passeig del Riu, el carrer del Riu i l'entorn del parc Catalunya i cal Gallifa, s'hi podia veure grups de gent vestida de l'època i protagonitzant actuacions teatralitzades. Com unes religioses que duien els nens a escola. Ahir més de 180 puntaires van ocupar una bona part del carrer Major, on també hi havia comerciants del poble. Al carrer i al passeig del Riu hi havia parades de tota mena, i no van faltar cotxes d'època, carruatges que convidaven a donar un volt pel poble i espectacles infantils al parc Catalunya.

L'espai gastronòmic és una de les apostes de futur, deia Riera. Durant el cap de setmana s'hi van poder fer degustacions. Un dels projectes que Embarrats ha posat en marxa són les receptes de la iaia, una recopilació de plats «de les iaies de les iaies que si no és per tradició oral es perdrien». Durant aquests dies s'han fet torrons de pobre de «l'àvia Candelària», arròs amb conill «de la iaia Rosa» o pollastre de la verema. També els més menuts van poder elaborar plats com un canapè de bolets.

Les visites teatralitzades a les antigues fàbriques que es va fer dissabte a la tarda i fins a mitjanit va tornar a ser un èxit de públic. Hi van participar més d'un miler de persones, i «molta gent es va quedar sense poder entrar-hi», comentava Riera. És un dels eixos d'Embarrats. Com cada any la teatralització es renova. Enguany tractava els somnis dels treballadors que deixaven el camp per anar a la fàbrica. Es va projectar un mapatge sobre una cortina d'aigua.