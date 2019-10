La gastronomia local agafa embranzida a la Fira de la Llenega de Cardona

Els restauradors i productors agroalimentaris de la vila van tenir aquest diumenge un especial protagonisme a la Fira de la Llenega de Cardona. Als tradicionals concursos, exposicions i parades de bolets s'hi va sumar l'espai gastronòmic amb uns reeixits tastos amb llenegues i altres bolets de temporada que van oferir vuit restaurants del municipi fins a esgotar les existències. La fira va tenir durant tota la matinal una gran participació.

Una coca de llenega, unes textures de peu de porc amb llenegues i formatge de cabra, un caneló de bolets, una croqueta de llenegues o un panet de vedella filada amb bolets són alguns dels plats que els visitants van poder degustar maridats amb vins de la DO Pla de Bages. El públic, a més, es va poder emportar la recepta cap a casa.

Malgrat la dificultat per trobar bolets aquest any, a la plaça del Mercat no van faltar els boletaires del territori amb les parades de llenegues i altres varietats. Un any més, un dels plats forts de la Fira de la Llenega de Cardona va ser l'exposició micològica, que va incloure un gran nombre de varietats i les explicacions constants dels experts de l'Agrupació Micològica Berguedana.

Els concursos de boletaires, sobretot l'infantil, que s'ha convertit en un dels eixos centrals de la fira, també van ser un èxit. Els menuts van començar la jornada amb la recollida l i l'esmorzar al bosc i la van cloure a la plaça de la Fira al migdia, on es va fer el recompte de bolets, l'entrega de premis i un espectacle infantil.