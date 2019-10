En Comú Podem lamenta que el conseller Calvet no doni explicacions pel canvi de pagament a la C-16

El grup parlamentari d'En Comú Podem ha lamentat que Junts x Cat i ERC hagin impedit aquest dimecres amb el seu vot que el conseller Damià Calvet hagués d'explicar al Parlament els canvis en el pagament dels peatges de la C16, amb la restricció dels descomptes al pagament a través de teletac o una aplicació per a mòbil de l'empresa concessionària. A la compareixença, sol·licitada pels Comuns el mes de setembre, ha quedat frenada a la comissió de territori.

Els Comuns havien presentat anteriorment una proposta de resolució, que no va prosperar, per aturar el nou sistema de descomptes vinculat al Teletac o a una aplicació. Els Comuns demanaven que es tornés al model de descomptes d'abans del 2 de setembre ja que entenen que "el nou model de pagament dels peatges és discriminatori". El nou sistema només permet els descomptes si s'utilitza una aplicació de mòbil "que falla més que una escopeta de fira" o si es fa ús del Teletac "que implica haver de passar per la banca i pagar una comissió".

Els Comuns del Bages afegeixen que "volíem que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, donés la cara i expliqués perquè permet que amb aquest sistema s'afavoreixi que els bancs facin negoci i es discrimini la gent del Bages i del Berguedà" . I lamenten que el conseller no comparegui "perquè aquest debat al Parlament hagués pogut situar la discriminació i el greuge comparatiu que patim com a territori" referint-se no només a l'autopista sinó en les infraestructures en general .

Troben també "incomprensible" la diferència de posicionaments de JxC I ERC quan parlen des del territori i els municipis i quan ho fan com a Govern de la Generalitat, "són com el Dr Jekyll i Mr Hyde". Tanmateix consideren que "si amb amb una C-55 sempre col·lapsada, la prioritat havia de ser derivar trànsit cap a la C16, l'anti-mesura ho fa més difícil" i per aquest motiu, constaten que la negativa a comparèixer és una mostra que "no hi ha cap explicació lògica als canvis, només la tradicional entrega de beneficis als lobbys".