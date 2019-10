El govern de Sallent aprova un increment de l'IBI del 9%

Canvi de govern i reajustament amb els impostos. Sallent va aprovar aquest dimarts la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici del 2020 amb els 7 vots a favor del govern d'ERC i els 5 en contra de Junts per Sallent i Fem Poble, a l'oposició. El nou equip de govern d'Esquerra Republicana ha reajustat els impostos i això ha suposat un augment del 9% de l'IBI de tipus general.

Aquest percentatge, en valors absoluts, significa que els habitants de Sallent que paguen anualment 200 euros d'IBI, en pagaran 218, els que en paguen 300, en pagaran 328 i els que en paguen 600 en pagaran 656 i així successivament amb cada habitant i segons el seu valor cadastral.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), va assegurar que els impostos havien augmentat per tal de fer un reajustament dels pressupostos. Malgrat això, des de Junts per Sallent Cabrianes i Cornet Rosa Argelaguet va lamentar que l'equip de govern augmentés, també, un 14,3% l'impost per totes les construccions i un 37,4% les plusvàlues, juntament amb altres impostos.

Argelaguet va recordar que l'anterior equip de govern, liderat per David Saldoni i amb ella de regidora, va destinar molts diners a diferents construccions com Cal Carrera, la remodelació del Pont Vell o les diferents obres al camí de Cabrianes i que actualment l'Ajuntament té un endeutament del 38,8% quan el 2011 havia sigut del 70,7% i un romanent de 8.048.026,08 euros.

Durant el ple Argelaguet va lamentar també que l'actual govern s'augmentés el sou, una acusació que Ribalta va titllar de demagògia perquè l'equip de govern havia augmentat la dedicació exclusiva dins de l'ens local, un fet que ha influït en aquest canvi salarial.

En un comunicat des de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, han denunciat «la brutal i innecessària apujada d'impostos que fa l'equip de govern». Segons el president del grup, David Saldoni, «l'Ajuntament pot afrontar el pla econòmic i financer, com ho vam fer l'any 2016 i 2017, contenint els impostos i fent una bona gestió dels recursos municipals».

Fem Poble per la seva banda, que també va votar en contra de les ordenances, va assegurar que calia un replantejament en alguns aspectes del pressupost. El portaveu de la formació, Guillem Cabra,va lamentar que l'oposició no havia tingut suficient informació per poder estudiar i debatre bé el primer punt de l'ordre del dia. Tot i així, va apuntar que molts dels diners que es podien recaptar per tal de no tenir tanta despesa podrien arribar de les entitats que utilitzen el camp de futbol o apujar taxes en sectors com l'aigua, les escombraries, els serveis assistencials, el clavegueram o contribucions especials i també amb els casals d'estiu, colònies esportives o escola de música. La formació també va acusar ERC de no saber cap on estan encaminant el seu govern.

Malgrat tot, en el que sí que van estar d'acord tots els partits va ser en l'augment de l'IBI del 50% als pisos buits perquè l'interès dels propietaris en tenir-los ocupats augmentu i el lloguer pugui baixar. També en l'augment de la bonificació per ús de la deixalleria, una de les mesures proposades per lluitar contra el canvi climàtic. En el mateix ple es va aprovar per unanimitat declarar Sallent Municipi Antifeixista.