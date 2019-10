L'ANC denuncia que JuntsxCat i ERC fan un ús partidista del Pla de Lledoners

Les assemblees territorials del Bages, Moianès i Solsonès de l'Assemblea Nacional Catalana han fet públic el seu desacord amb les direccions de JuntsxCat i d'ERC que han previst sengles actes de campanya electoral, en dos dies separats i de forma individual, al Pla de Lledoners. L'ANC considera que aquest espai havia de preservar-se com un punt d'unitat de l'independentisme, un espai, afirmen, que representi tots els presos tancats i tots els exiliats arran del procés independentista. A Lledoners hi ha empresonats els líders d'ERC i de Junts x Cat, i els líders socials del moviment independentista, l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

Junts x Catalunya ha prvist un actes al Pla de Lledoners per al dia 1 de novembre a les 7 de la tarda, que acabarà amb el Bona Nit de cada dia a 3/4 9 del vespre. Aquest seria l'acte principal del dia de tots sants de la formació i s'hi preveu la presència de la cap de llista per Barcelona, Laura Borràs. Junts especifica que l'acte se celebra per recordar "els dos anys d'empresonament del govern legítim".

L'endemà, dissabte, ERC convoca un altre acte per recordar "els dos anys d'empresonament d'Oriol Junqueras i Quim Forn" i la formació republicana ha muntat autocars des de diferents indrets del país. ERC anuncia un acte centra l de campanya per aquest dissabte amb la intervenció del coordinador nacional d'Esquerra Republicana i vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira (exiliada a Suïssa); la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta; el cap de llista al Congrés Gabriel Rufián; els candidats Carolina Telechea, número 2, i Joan Josep Nuet; la cap de llista per Girona, Montse Bassa, germana de la que va ser consellera Dolors Bassa. També parlarà la candidata pel Jovent Republicà, Marta Rosique; l'eurodiputada Diana Riba, companya del pres Raül Romeva; l'ex conseller de la Generalitat Carles Mundó, l'ex diputat Joan Tardà i el candidat d'EH Bildu al Congrés Jon Iñárritu.

En un comunicat al que ha tingut accés Regió7, l'ANC indica que ha tingut coneixement dels actes a través de telegram i especifica que "no es tracta d'un acte de les dues formacions polítiques". "Per tant, no hi ha una acció conjunta dels dos anys d'empresonament dels presos polítics per part dels dos partits polítics del Govern i, a més, s'utilitza un espai com el Pla de Lledoners amb finalitats electorals", una doble circumstància que ha molestat als membres de l'ANC que des de fa molts mesos reclamen als partits polítics que hi hagi "unitat d'acció"..

Asseguren que la decisió dels partits "ha provocat la indignació de moltes persones a títol personal i, així també ho han manifestat assemblees territorials". I es queixen, "sobretot", de "l'aprofitament partidista de Lledoners per celebrar-hi actes electorals pel 10-N, i no per fer un acte conjunt davant els dos any de presó".

Sense concretar, l'ANC adverteix que en algunes assemblees s'ha plantejat fer actes de boicot per "verbalitzar" el desconteament. I afirmen que "el Pla de Lledoners no és un espai qualsevol, no és la sala d'actes o el poliesportiu de qualsevol poble, és l'espai de trobada de la gent que vol fer partícip el seu escalf a tots els presos polítics empresonats i, per extensió a les preses polítiques i a les persones exiliades". Per a les assemblees, "l'espai del Pla de Lledoners hauria de ser un espai d'unitat i de transversalitat, perquè a pocs metres de distància hi ha empresonats els nostres polítics, els de tots, i els presidents d'Òmnium i ANC".

Segons el mateix comunicat, al Pla de Lledoners, fins ara, "s'hi havien organitzat per separat (des de diverses formacions polítiques) actes de suport a les pres@s i exiliats", "però no en un format clarament electoral com en aquesta ocasió per ambdues formacions". Entenen que "el fet de convocar a actes electorals en què, per definició es tracta de posar de relleu les diferències entre uns i altres i on es contrapossaran les accions polítiques i el posicionaments d'uns i altres, ens sembla profundament lamentable i inapropiat en aquest espai".

L'ANC demana que "no es convoquin actes electorals al Pla de Lledoners" i que els actes que hi hagi "tinguin una convocatòria unitària i no partidista".