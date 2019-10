Navarcles fa un primer pas per endreçar l'accés al poble pel sector de Sant Benet

L'Ajuntament de Navarcles ha iniciat els treballs per dignificar i endreçar la zona d'entrada i sortida al municipi des del sector més proper a Sant Benet de Bages. Es tracta d'un projecte de futur del qual s'ha fet un primer pas amb l'obertura d'un nou vial, el Viu i Blanch, que connecta les dues vies paral·leles que accedeixen a Sant Benet, els carrers Monestir i Ubach, on també hi ha hagut un canvi de sentit en la circulació. La idea es poder fer, a la llarga, una circumval·lació que faciliti la mobilitat en aquesta zona.

Les obres de millora del clavegueram que es van dur a terme aquest estiu al carrer Ubach, en el tram que va de Cal Patoi fins al nou vial, han culminat amb l'obertura d'aquesta nova via travessera, on abans hi havia uns horts. El carrer ja estava previst urbanísticament però la manca d'edificacions no havia fet necessària la seva obertura. Ara, s'ha convertit en un pas només per a vianants que connecta amb el car-rer Monestir.

Les millores en aquesta zona també han anat acompanyades d'alguns canvis en la circulació. Així, el carrer Ubach (on hi ha el tanatori), que fins ara era de doble sentit en la seva totalitat, és de direcció única (de baixada) en el primer tram (fins al nou carrer), mentre que la resta manté els dos sentits de circulació.

La intenció del consistori és que, quan es pugui afrontar tota la reordenació circulatòria d'aquesta zona, el carrer Ubach sigui tot de baixada i el Monestir de pujada. Això permetrà, segons la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Navarcles, Laura Castell, fer una circumval·lació amb les voreres més amples i aconseguir «una entrada o sortida al poble més digna».

Aquesta és una zona del municipi molt transitada tant a peu, ja que és un pas habitual per anar a caminar, com en vehicle, tenint en compte que és l'accés del poble cap al monestir de Sant Benet de Bages i per on passen tots els autocars que accedeixen al complex cultural. L'actuació que s'ha dut a terme ja s'ha fet pensant en la previsió de futur que pretén «deixar aquesta part del poble endreçada com a punt d'accés».