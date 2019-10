Callús recupera la cobertura de Movistar després d'una setmana sense tenir-ne

Els usuaris de Movistar a Callús van recuperar finalment ahir al migdia la cobertura de telefonia mòbil al municipi després d'una setmana en què en aquest municipi no era possible connectar els dispositius abonats a aquesta companyia a causa d'una avaria. Segons van explicar a Regió7 fonts de la companyia, el problema es va produir dijous passat, 24 d'octubre, quan es va espatllar una peça de l'estació base (repetidor) amb què Movistar dona servei en aquesta zona, una avaria que haurien causat les fortes tempestes que hi va haver a mitjan setmana passada.

Les mateixes fonts han atribuït el retard en la reparació a la dificultat de disposar d'un recanvi de la peça malmesa, que finalment es va poder substituir ahir al matí, de manera que es va normalitzar el servei al migdia, segons la companyia. Aquest diari va poder cor-roborar a través d'usuaris de Movistar a Callús que, efectivament, a última hora del matí havien recuperat la cobertura després d'una setmana sense disposar del servei. La companyia ha atribuït la incidència a un fet puntual.