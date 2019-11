Montserrat acollirà unes jornades universitàries sobre turisme religiós

Montserrat acollirà el 18 i 19 de novembre les X Jornades Universitàries de Turisme Religiós, organitzades per l'Abadia i les Universitats de Barcelona i de Girona. Es plantegen com una reflexió al voltant de la naturalesa i la situació dels santuaris avui en dia i com es relacionen amb els pelegrinatges, que són una forma de turisme encara actualment vigents, tal com es constata amb els diferents casos presentats.

La voluntat d'aquestes jornades és realitzar una aproximació a alguns dels conceptes més rellevants, des dels conceptes i definicions més generals fins a la concreció en determinades tipologies d'espais com són els monestirs i els santuaris. El coneixement de tots aquests aspectes, des dels conceptes més generals com els relacionats amb la simbologia o l'art; fins a aspectes més concrets com la gestió, permetran als professionals del turisme entendre millor aquests espais per tal d'explicar-los als visitants, millorar la qualitat dels productes oferts o comprendre les motivacions dels pelegrins.

Les Jornades, que ofereixen als estudiosos i professionals del turisme un espai de reflexió i debat dels diversos aspectes que conformen aquest àmbit específic del món del turisme, estan adreçades principalment a guies turístics, estudiants, gestors de turisme cultural, i a les persones interessades en la millora de la conceptualització, gestió i innovació en el turisme religiós.

Aquestes jornades estan coordinades pel G. Gabriel Soler, director de l'Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat; la Dra. Dolors Vidal, directora de la Càtedra G. Cultura i Turisme, Calonge-Sant Antoni; i per la Dra. Sílvia Aulet, especialista en turisme religiós i espiritual, i professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

El professorat el formen: Jordi Pigem, Doctor en Filosofia; P. Mariano Gastalver, Prior del Santuari de Lluc (Mallorca); Pilar Valdés Arroyo, responsable de Turismo Religioso y de Peregrinaciones del Instituto de Turismo de la Región de Murcia; Laura de Castellet, Llicenciada en Belles Arts, Màster en Cultures Medievals, doctorand en Història; P. Josep-Enric Parellada, Llicenciat en Dret Civil i Canònic. Rector emèrit del Santuari de Montserrat. Director emèrit del Dpt. de Turisme, Santuaris i Pelegrinatges de la CEE y actual Prefecte d'estudis del Monestir de Montserrat i de la Província Hispànica; Dr. Gonzalo Tejerina, Licenciado en Filosofía y Doctor en Teología es Catedrático de Teología Fundamental en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca; P. Xavier Melloni, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió; P. Josep Lluís Iriberri, director de l'Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, Professor a la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera–Sant Ignasi; Hospitalers de Montserrat, Associació dels amics del Camí de Sant Jaume de Sabadell; Rafael Capitán, director de "Turismo y Peregrinaciones 2000"; i Mn. Jordi Font, capellà del Santuari del Mont.