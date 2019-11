Sant Salvador crea un espai de record als infants morts en la gestació o nounats

Sant Salvador de Guardiola ha presentat aquest divendres, diada de Tots Sants, un espai especial al cementiri. Es tracta de l'Arbre dels Records, una zona situada a la zona d'entrada, presidida per un petit ametller, pensat i creat per guardar la memòria dels nadons que van morir durant el període gestacional, o al cap de pocs dies de néixer.

La iniciativa l'ha promoguda, amb la col.laboració de l'Ajuntament, l'Associació de Veïns del Calvet i Little Stars de la Catalunya Central, entitat que es va posar en marxa fa tres anys al Bages per donar visibilitat al trauma pel qual han de passar les parelles que pateixen la pèrdua del fill abans que neixi i, a la vegada, fer més pedagogia als centres sanitaris, sobretot del sector privat, perquè ofereixin una atenció mèdica més humana i empàtica.

L'espai té una placa situada damunt d'una base en forma de faristol, del qual sobresrten uns petits ganxos perquè qui vulgui pugui deixar-hi petits records. A la placa hi ha gravades tres frases, a les quals va fer referència el portaveu de l'associació Little Stars, Marc Solanellas. La primera deixa constància que aquell és un "espai per a totes aquelles famílies que esperaven donar vida i van rebre la mort". Una frase que Solanellas subratllava que "és dura i colpidora, però que és la realitat". La segona deixa constància que és "en record als nadons que mai van arribar a veure la llum o que van perdre la vida pocs dies després". I la tercera és el lema de l'associació: "No cal que sigui fosc per veure petites estrelles", perquè, va dir Solanellas, "per a les famílies que hem passat per aquesta situació sempre hi ha un estel que brilla al cel".

En l'acte també hi ha pres la paraula Alba Calderer, llevadora del CAP Casc Antic de manresa, que atén mares gestants de Sant Salvador, i que admetia que "com a professionals crec que som molt conscients que durant anys no hem acompanyat prou bé a les parelles que han passat per aquesta situació. Però dia a dia estem intentant millorar". Calderer hi afegia que aquesta evolució "passa per formar-nos també en aquest acompanyament". Afirmava que, com a professionals, "quan veiem que una situació que tractem ens pot afectar ens posem una coirassa. Però tots els acompanyaments que fem ens deixen una marca". I reteiterava que això "requereix una formació" en el dol perinatal.

El president de l'Associació de Veïns del Calvet, Joan Hurtado, agraïa la confiança que els havia dipositat Little Stars i la predisposició de l'Ajuntament "des del primer moment" per crear un espai on, ha dit emocionat, "jo també podré recordar la meva néta Arlet, que no he pogut tenir però que sempre porto al cor".

Per la seva part, l'alcaldessa, Georgina Mercadal, deia que "és una petita obra que podem fer es del poble per recordar aquestes personetes que ja no són entre nosaltres".

L'acte ha acabat amb una enlairada de globus blancs on hi havia lligats estels fets amb cartolina i amb missatges escrits o dibuixos.

Artés és un dels municipis que ja té (des del juny passat) un espai d'aquestes característiques i dijous se'n va obrir un a Vic. L'arbre escollit és un ametller per la seva simbologia en relació amb la gestació, ja que el període de floració és de 9 mesos.