Els dos partits de govern de Sant Joan s'atribueixen l'acord per fer un nou edifici per a un institut

Els dos partits de govern de Sant Joan s'atribueixen l'acord per fer un nou edifici per a un institut

Els dos partits de Govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrad, Alternativa x Sant Joan i el PSC, atribueixen a la seva acció l'acord amb la Generalitat perquè l'institut Cardener s'ubiqui en un nou edifici. El govern va emetre ahir un comunicat on assegura que la decisió es va prendre el passat 22 d'octubre en una reunió que van mantenir l'alcalde, Jordi Solernou, la regidora d'Ensenyament, Elia Tortolero, i el regidor d'Obres, Marc Barons, amb la directora dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central, Dolors Collell.

Els grup de Compromís i ERC, tal com informava dissabte aquest diari, van impulsar una moció al ple per tal de cercar un posicionament del municipi en la mateixa línia de l'acord, però fonts del govern asseguren que els dos partits ja eren coneixedors de quina era la negociació amb la Generalitat i que per això, i per buscar que en aquest tema hi hagués unitat a nivell dels partits del municipi s'havia fet canvis en la moció que van presentar els dos partits de l'oposició.

«La reunió [amb la delegada d'Ensenyament] va servir per a comunicar per part del govern de Sant Joan al departament d'Ensenyament l'entrega dels terrenys situats en el sector Llobet del municipi al llarg de l'any 2020, per a la construcció d'un nou edifici per l'Institut Cardener». Una proposta que al mateix temps descartava «l'opció de rehabilitar el mateix edifici on es troba actualment ubicat l'Institut Cardener».

En el seu comunicat, els dos grups de govern expliquen que «els grups municipals d'ERC i Compromís van optar per dur al ple del passat dijous una moció que demanava, precisament, el que ja s'havia decidit per part del govern municipal i el departament d'ensenyament. Una moció que es va esmenar per a tal de donar-li un nou sentit tenint en compte que la decisió ja estava presa, i que va comptar amb el vot a favor dels 17 membres del plenari».

L'equip de govern municipal «desmenteix» que la decisió de construir un nou edifici es prengui gràcies a la moció d'ERC i Compromís. Aquesta decisió ja havia estat presa amb anterioritat per part de l'equip de govern i el departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya».

En aquest sentit, Alternativa x Sant Joan i PSC retreuen als republicans que «ERC no va prendre mai la decisió d'edificar un nou institut Cardener tot i tenir la regidoria d'Educació durant el darrer mandat» i que «el portaveu de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, sempre es va mantenir crític amb aquesta postura d'ERC». I acusen el regidor de Els Comuns de «de fer la pinça amb aquells que mai van apostar per un nou Institut Cardener».