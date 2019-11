La Fira de les Bruixes de Sant Feliu fa vint anys convertida en un referent de Tots Sants

Amb vint edicions a l'esquena, la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra s'ha consagrat com un dels grans esdeveniments festius de la diada de Tots Sants. Una multitud de visitants d'arreu del país van passar ahir pel petit poble bagenc convertit en un gran escenari, on les històries de bruixeria viscudes al Lluçanès el segle XVII ressonaven amb força. La jornada, que va rebre un degoteig constant de visitants,va omplir els petits i estrets carrers del nucli antic de parades d'artesania i productes relacionats amb l'esoterisme, el tarot, les bruixes i tota la màgia que les envolta.

A mig matí ja era difícil fer-se un lloc per passejar i veure les primeres representacions. Enguany, com a novetat, a l'escenari principal de la plaça de l'Església s'hi van sumar dos nous espais amb noves escenes teatrals. El parc dels Castanyers va acollir l'escenificació de llegendes de bruixes com la de Casaponsa de Sagàs. Tot seguit, acompanyats per una cercavila musical, els espectadors arribaven al carrer Balmes per veure les representacions de titelles, els Bruixinel·lis, on tres aspirants a bruixa seguien les indicacions de la veterana na Pallussa i el Boc.

La plaça de l'Església va acollir la representació d' El concurs, un muntatge teatral que enguany es va voler situar a l'escola Els Roures de Sant Feliu, on el projecte del curs dedicat a les bruixes els portava fins a Escòcia per guanyar un concurs internacional. Com sempre, un dels moments més esperats de la jornada eren els habituals saraus de les petites bruixes i la sardana dels aprenents de bruixot, interpretades per desenes de nens i nenes del municipi. El clímax, però, arribava amb el samaniat, els balls i l'èxtasi que les bruixes dediquen al mascle cabró, sota l'atenta mirada dels espectadors que les envolten a la plaça.



Herbes remeieres i bona sort

Entre escena i escena, passejar pels carrerons del poble era un regal per als sentits. L'olor de les parades gastronòmiques es barrejava amb la de l'espai d'herbes remeieres, amb un intens perfum de romaní i farigola, i on es podia prendre un gotet de ratafia i marxar amb la castanya de Sant Feliu a la butxaca, que prometen que porta bona sort. Una sort que els visitants també buscaven en la Grossa de Cap d'any, que no va faltar a la cita després que l'any passat (bruixeria o no) la fira de Sant Feliu va repartir prop de 3 milions d'euros del segon premi. Fortuna a banda, al vespre, l'acció teatral es va traslladar del centre del poble fins al Serrat de les Forques, on després del judici i la tortura es va escenificar l'escarni de les bruixes i la penjada a la forca.



Una Fes-ta Bruixa espectacular

La fira ja va tenir un aperitiu dijous al vespre amb l'espectacle CompARTim. En una nit volgudament negra a Sant Feliu, amb els carrers a les fosques i com a única il·luminació els focus que destacaven la figura entre teles de Laia Picas, es va iniciar, abans de la mitjanit, el muntatge multidisciplinari, que va tenir lloc a la plaça de l'Església del poble.

Era l'inici de la suma de tres propostes artístiques relligades per la figura d'uns infants que conduïen l'espectador. Potser menys experimental que altres anys, però de gran riquesa plàstica. A Picas la va seguir un divertit, i àgil, espectacle de llit elàstic i la intervenció artística es va cloure amb una sorprenent intervenció del pintor Quim Moya, que va fer una obra in situ, que va romandre majoritàriament amagada durant el procés creatiu acompanyat de música, i que va esclatar de cop en apagar els focus i mostrar-se completa amb la seva fluorescència. Va ser una de les nits bruixes més aplaudides dels darrers anys.