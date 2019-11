Món Sant Benet proposa dos dies de parades, tallers, tastos i música

Món Sant Benet proposa avui i demà un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics amb la Festa i mercat de tardor, amb l'alimentació, la gastronomia i el paisatge com a fonaments i que aquest any s'articula al volant d'un eix temàtic: la tardor silvestre. Durant tot el cap de setmana, els visitants podran descobrir i tastar el gust de les males herbes, aprendre a cuinar receptes de tardor en família, fer tastos de cervesa i vermut o construir un hotel d'insectes, entre moltes altres activitats.

Una cinquantena de parades ocuparan la plaça de Món Sant Benet durant els dos dies en el mercat de productes de temporada, de proximitat i artesans. A banda de les parades, l'espai incorporarà tallers i demostració d'oficis tradicionals com el de lu-thier, cistellera, forner o apicultor, entre d'altres.

A més, els visitants poden viure l'experiència Herbes, ungüents i xarops, que els aproparà als remeis del monestir. Es tracta d'un breu recorregut per espais del monestir que habitualment no estan oberts a les visites i que culminarà amb l'elaboració d'una antiga crema hidratant per emportar-se a casa. A l'activitat Tots els sabors del paisatge es realitzà un recorregut etnobotànic per l'entorn de Món Sant Benet que permetrà descobrir alguns tresors culinaris amagats als marges dels camins.

La música i els espectacles també tindran el seu espai. Dues cantants explorant a cappella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. Ora Pro Nobis, de Tarta Relena, serà l'espectacle principal d'avui (12.30 h). Es tracta d'un espectacle delicat que aterra a Món Sant Benet fruit de la col·laboració de l'equipament amb la Fira Mediterrània de Manresa, que ja va programar l'espectacle el cap de setmana del 12 i 13 d'octubre en el marc de la fira.

Les canyetes de la foradada posaran el colofó final a les activitats del Creatardor d'avui (a les 17.30 h). Un petit espectacle obert a tothom en què els més petits de casa podran conèixer de primera mà instruments fets amb materials naturals i viure l'experiència de fer-los sonar en un concert improvisat. La percussió, la dansa, el cant i la improvisació seran els elements principals de l'espectacle itinerant Sabor del grup Sound de Secà, l'espectacle principal de diumenge (12.30 h).