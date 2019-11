El ple de Sant Joan acorda que l'institut Cardener s'ubiqui en un nou edifici

El futur institut Cardener serà un edifici de nova planta que s'ubicarà en uns terrenys de propietat municipal situats al sector Llobet. I es descarta la possibilitat de fer una remodelació integral de l'edifici actual, que era una de les dues opcions que el departament d'Educació de la Generalitat havia posat damunt la taula. Aquesta voluntat i decisió d'optar per una nova ubicació i un edifici també totalment nou és el compromís que han adquirit tots els grups amb representació al consistori, que en un ple celebrat dijous a la nit van aprovar una moció -inicialment presentada per Compromís i ERC, però posteriorment negociada i pactada per totes les formacions- que s'expressa en aquest sentit.

Aquest centre -un dels dos de secundària que hi ha al municipi, en aquest cas amb els cursos de primer a quart d'ESO- va néixer fa set anys i des de la seva creació està ubicat a l'immoble que anteriorment ja havia acollit de manera temporal –successivament– l'escola Joncadella i l'Ametllers.

El mes de juny passat, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va visitar el centre i va traslladar el compromís d'afrontar el projecte del nou institut Cardener a curt-mitjà termini, alhora que deixava damunt la taula l'opció de rehabilitar l'actual o fer-lo de nou en un altre espai. En la moció ara aprovada queda definida la posició i petició de tots els grups de l'Ajuntament (Alternativa, PSC, ERC, Junts, Compromís i Ciutadans).

Els terrenys ja estan definits. Són en un solar situat en un extrem del carrer de Josep Vicenç Foix, a tocar del carrer Josep Casas, que està qualificat com a zona d'equipament públic segons el pla d'usos de l'ordenament municipal. Però s'han de cedir al departament en condicions, i això vol dir amb tots els serveis disponibles. De fet, en la moció es pren el compromís que el consistori els tingui a punt el darrer trimestre del 2020.

La unanimitat en la moció a l'hora de decantar-se per un edifici nou en una ubicació diferent de l'actual es basa en diferents aspectes. D'una banda, perquè es considera que l'actual és un espai ja directament molt limitat. De l'altra, perquè es considera que Sant Joan té més que consolidat el segon institut, i que en el futur ha de poder oferir també batxillerats i cicles formatius.

També per planificació urbanística de futur. D'una banda, perquè portar l'institut a la zona de Cal Llobet es considera que permetrà dinamitzar aquest sector. I alhora per recuperar l'edifici que actualment ocupa l'institut i el seu pati com a pulmó verd i immoble per a nous usos.