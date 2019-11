El mercat de Món Sant Benet ensenya els valors nutritius de les plantes oblidades

El cànem bord ( Conyza canadensis) és una planta invasora que es pot trobar als boscos de la Catalunya Central i que, triturada, és ideal per a les salses i té un sabor semblant a la ruca. De fet, els indis americans la utilitzaven per fer salses. És una de les plantes que el responsable dels horts de Món Sant Benet, Bernat Martí, va mostrar als visitants que ahir van passejar amb ell pels horts i el seu entorn tot mostrant les plantes silvestres comestibles. Aquest és l'eix central de la Festa de Tardor que Món Sant Benet està celebrant aquest cap de setmana i al voltant del qual s'organitzen tallers i xerrades.

Martí va mostrar moltes altres plantes que hi ha als boscos de les comarques centrals. Des del corn de cérvol, ideal per a les amanides, fins a la malva, amb la qual es pot elaborar un puré. El responsable dels horts de Món Sant Benet, on es fa una important tasca de recerca sobre els productes agroalimentaris tradicionals de Catalunya, va mostrar una extensa varietat d'herbes i plantes, tot i que cal tenir una mirada experta o estar molt familiaritzat amb el bosc per distingir-ne els diferents tipus que mostrava. Martí donava als visitants algunes de les herbes perquè les tastessin i en comprovessin el sabor. El públic era eminentment familiar i alguns nens intentaven recordar les plantes, algunes amb un nom enrevessat.

Però a més d'ampliar el coneixement sobre què pot oferir la ter-ra i el bosc de la regió central al menú diari, els assistents també van poder degustar plats elaborats amb aquestes plantes. Una activitat que també va tenir èxit va ser el tast amb de plats elaborats amb plantes oblidades, a càrrec del col·lectiu Eixarcolant, experts en aquesta temàtica i que han calculat que a Catalunya hi ha prop de 400 plantes silvestres comestibles i 1.500 varietats agrícoles d'hortalisses típiques del país. Un gaspatxo de tardor, sense tomàquet i amb productes d'aquesta època de l'any com caquis, fonoll, codony i xarop de pi, va satisfer els paladars que buscaven sabors diferents.

Avui encara hi ha activitats en el marc de la Festa de Tardor. A part de participar en els tallers, de pagament, els visitants també van poder passejar per la plaça i l'esplanada del costat, on hi ha 150 parades d'artesans i on es pot adquirir una gran varietat de productes alimentaris de l'època. L'aposta musical acaba de posar fil a l'agulla en un certamen que vol reivindicar l'entorn de Món Sant Benet i els productes de la terra. Un dels concerts destacats ahir va ser el de Tarta Relena, que també va participar a la Fira Mediterrània.