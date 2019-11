Castellgalí comença les obres del nou vial d'accés provisional al nucli antic

Castellgalí ha posat en marxa les obres per fer realitat el nou vial d'accés provisional al nucli antic des de l'avinguda de Montserrat.

Segons l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, el projecte, que té un pressupost d'uns 176.000 euros i un temps estimat d'obres d'uns tres mesos, té per objectiu "millorar la mobilitat a la part més antiga del poble", de carrers "estrets i molt transitats". Serà una urbanització de caire provisional: s'asfaltarà la calçada, però no es preveu instal·lar clavegueram ni xarxa de telecomunicacions, ja que tampoc es preveu que s'hi puguin construir edificis a banda i banda.

Quant a la circulació, el nou accés al nucli antic tindrà doble sentit i actuarà d'opció alternativa del carrer de Sant Antoni. Aquest vial també mantindrà els dos sentits i on es calcula que es notarà més la millora serà en els seus trams més estrets.

El 50 per cent del pressupost de les obres d'urbanització del nou accés al nucli antic es finançaran amb una aportació directa de l'Ajuntament de Castellgalí. L'altra 50 per cent es finançarà gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.