Salut preveu tenir operatiu el nou CAP de Navarcles a mitjan any 2021

El departament de Salut ja té enllestit el projecte del nou CAP de Navarcles, que ha de substituir l'actual, i preveu publicar, com a màxim d'aquí a un mes, el concurs per a la realització de l'obra. Segons el calendari previst actualment, la idea del departament és que el nou centre d'atenció primària, que ja disposa d'uns terrenys municipals cedits per l'Ajuntament, estigui operatiu a mitjan any 2021.

Segons han informat des del departament de Salut, la construcció del nou centre als terrenys situats a l'avinguda de Lluís Companys, al costat de l'escola bressol, ja disposa de projecte i té aprovat el pla funcional. En aquests moments, segons les mateixes fonts, «està pendent la publicació del concurs per a la realització de l'obra, que es preveu per a principi de desembre, com a màxim». Si tot va com està previst, es compta que el nou centre «estigui operatiu entre final del segon trimestre i principi del tercer del 2021».

La construcció del CAP de Navarcles està programada per ser executada per Infraestructures de Catalunya, per encàrrec del CatSalut. El futur equipament tindrà una superfície de 1.000 metres quadrats en un edifici de planta baixa que suposarà un canvi molt significatiu per a la població en comparació de les actuals instal-lacions, ja que es tracta d'un edifici molt més ampli, amb molta lluminositat i més consultes i despatxos. L'actual CAP és de mitjan anys 80 i ha quedat petit, la qual cosa fa necessari el nou equipament. Es calcula que la construcció del nou centre suposarà una inversió d'uns dos milions d'euros.

L'Ajuntament va cedir l'any 2017 a la Generalitat de Catalunya els terrenys on definitivament es preveu construir el nou centre d'assistència primària després d'un procés de modificació dels usos del solar, que es troba entre la llar d'infants El Tinet i el recinte fabril de l'antiga Dresca.

Fa temps que Navarcles treballa en la construcció del nou CAP amb diverses propostes d'ubicació. El 2003, el consistori, aleshores governat per CiU, apostava per ampliar les dependències actuals, però el 2006 es va decantar per fer-lo en uns terrenys al carrer de Pau Claris. S'havien de desenvolupar urbanísticament, i el 2007 el PSC va canviar aquella opció per un espai a l'antiga Dresca, que tampoc no va prosperar. Amb la ubicació ja resolta, sembla que aviat començarà a ser una realitat.