Cardona dedica una setmana a l'ús de les noves tecnologies

L'Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", organitza del 5 al 8 de novembre la Setmana de les Noves Tecnologies i les Xarxes Socials, que s'emmarca dins el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI). Al llarg d'aquesta setmana es realitzaran activitats i tallers que estaran dirigits a diversos col·lectius del municipi (escoles, gent gran, entitats o petit comerç) amb l'objectiu de treballar les noves tecnologies i les xarxes socials a l'actualitat, des de diversos enfocaments i dinàmiques.

El primer taller es farà aquest dimarts 5 de novembre (Centre Cívic, 15h). Porta per títol 'Instagram com a aparador de marca' i servirà per aprendre a comunicar un petit negoci a les xarxes socials. Les activitats continuaran dijous 7 de novembre. Per una banda, es farà un taller intergeneracional en el qual alumnes de 3er d'ESO de Cardona impartiran una classe dirigida a gent adulta per aprendre a fer anar el mòbil. Se'n faran dues sessions, una al matí (de 10.20h a 12.20h) i una a la tarda (de 15h a 17h), totes dues al Casal Cívic.

També dijous, es farà una xerrada (19h, Biblioteca Marc de Cardona) sobre el bon ús que cal fer de les noves tecnologies per evitar addiccions. La setmana de les noves tecnologies acabarà divendres 8 de novembre amb dues activitats més. Per una banda, els alumnes del cicle superior de Primària de les tres escoles del municipi participaran en una 'stop motion' (només obert als alumnes). I, de l'altra, es farà una activitat per a nens i nenes a partir de 6 anys a la Biblioteca (18h) que porta per títol 'Dibuixem amb llum'.

L'objectiu principal dels tallers és promoure la participació plural i diversa del màxim de col·lectius i persones, esdevenint un projecte de poble en el qual tothom que ho vulgui hi pugui participar. En el procés del disseny i preparació dels tallers hi han participat i col·laborat tècnics de l'administració, associacions, col·lectius i ciutadania a títol individual.

Per alguns tallers o activitats cal una inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Les inscripcions es podran fer fins al dia abans de l'activitat al correu participació@cardona.cat (indicant nom i cognoms, edat i nom del taller), trucant a l'Ajuntament (93.869.10.00) o bé presencialment a l'Ajuntament en horari de 9h a 14h.

Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI), impulsat per l'Obra Social "la Caixa" a 37 territoris de l'Estat espanyol en col·laboració amb diferents administracions i entitats socials, és una iniciativa d'intervenció preventiva que fomenta les relacions interculturals i afavoreix la cohesió social i que pretén l'empoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari. A Cardona, el Projecte es porta a terme des de l'any 2014.